Член экипажа пассажирского лайнера выпал из самолета в аэропорту Уганды

Член экипажа самолета авиакомпании Emirates выпал из самолета в аэропорту Энтеббе (Уганда) и получил серьезные травмы.
Как передает РИА Новости, экипаж готовился к взлету, когда по непонятным пока причинам открылся аварийный выход. Пострадавший был отправлен в госпиталь. Уточняется, что травмы члена экипажа представляют угрозу для жизни.
Из сообщения Emirates: «Мы можем подтвердить, что член экипажа, к сожалению, выпал из открытой двери при подготовке к взлету рейса EK729 из Энтеббе 14 марта».
Ведется расследование инцидента.
Из сообщения Emirates: «Мы можем подтвердить, что член экипажа, к сожалению, выпал из открытой двери при подготовке к взлету рейса EK729 из Энтеббе 14 марта».
Ведется расследование инцидента.
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