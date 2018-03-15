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    Член экипажа пассажирского лайнера выпал из самолета в аэропорту Уганды

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    Член экипажа пассажирского лайнера выпал из самолета в аэропорту Уганды

    Член экипажа пассажирского лайнера выпал из самолета в аэропорту Уганды

    Член экипажа самолета авиакомпании Emirates выпал из самолета в аэропорту Энтеббе (Уганда) и получил серьезные травмы.

    Как передает РИА Новости, экипаж готовился к взлету, когда по непонятным пока причинам открылся аварийный выход. Пострадавший был отправлен в госпиталь. Уточняется, что травмы члена экипажа представляют угрозу для жизни.

    Из сообщения Emirates: «Мы можем подтвердить, что член экипажа, к сожалению, выпал из открытой двери при подготовке к взлету рейса EK729 из Энтеббе 14 марта».

    Ведется расследование инцидента.

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