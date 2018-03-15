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    «Сбежавшую в Россию» Савченко нашли в киевском аэропорту

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    «Сбежавшую в Россию» Савченко нашли в киевском аэропорту

    «Сбежавшую в Россию» Савченко нашли в киевском аэропорту

    После громкой истории с «бегством в Россию» депутата Верховной рады Надежду Савченко нашли в киевском аэропорту Борисполь.

    Как выяснили СМИ, на Украину парламентарий вернулась не из РФ, а из Германии. На вопрос корреспондента «112 Украина», была ли Савченко в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым прибыла. Выяснилось, что Савченко вернулась из Мюнхена.

    Политик рассказала корреспонденту о хорошем полете и встречах с соотечественниками, уехавшими на заработки за границу.

    Ранее коллеги Савченко высказали предположение, что она якобы сбежала в Россию после того, как была вызвана на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана, руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус». На фоне этих слухов в Сети были опубликованы фотографии, подтверждающие командировку парламентария в ЕС.

    смотретьПотерянная Надежда: как Савченко связана с делом о покушении на Порошенко
    Потерянная Надежда: как Савченко связана с делом о покушении на Порошенко
    Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта. В его автомобиле было обнаружено большое количество оружия. Хотя ранее он считался лояльным киевским властям, Рубана обвинили в подготовке покушений на руководство Украины. Суд арестовал его на два месяца — на заседании, где выносилось это решение, появилась Савченко, которая отдала подозреваемому честь.

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