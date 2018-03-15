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    Обильный снегопад привел к пробкам и мелким ДТП в Москве

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    • Фото: Питалев Илья / ТАСС
    Обильный снегопад привел к пробкам и мелким ДТП в Москве

    Обильный снегопад привел к пробкам и мелким ДТП в Москве

    Обильный снегопад привел к пробкам и мелким ДТП в Москве
  • Фото: Питалев Илья / ТАСС

    • Серьезно осложнилась дорожная ситуация в мегаполисе из-за начавшегося в ночь на четверг мощного снегопада.

    Снежные пробки на дорогах Москвы и области достигли 7 баллов. В утренний час пик фиксируется рост количества мелких ДТП, что сильно затрудняет движение по ряду автомагистралей. Большие пробки зафиксированы на юге, юго-востоке Подмосковья, на севере и северо-западе области.

    Автомобилисты двигаются крайне медленно, стараясь избегать резких маневров, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

    Между тем источник РИА Новости проинформировал, что на 50-м километре Дмитровского шоссе опрокинулась фура. Движение на дороге ограничено, перекрыто четыре полосы. В результате ДТП травмы получил один человек.

    смотретьСкользкий путь: московские улицы покрылись коркой льда
    Скользкий путь: московские улицы покрылись коркой льда
    Как сообщали ранее в ГИБДД, за прошедшие сутки в Москве произошло более 700 дорожных аварий, в 14 из которых были пострадавшие. Сегодня в городе ожидается снежная погода с метелью и гололедицей, к вечеру похолодает.

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