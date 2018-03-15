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    Банк «Кредит Экспресс» лишен лицензии

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    Банк «Кредит Экспресс» лишен лицензии

    Банк «Кредит Экспресс» лишен лицензии

    Банк России с 15 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского коммерческого банка «Кредит Экспресс», занимавшего 372-е место в банковской системе РФ.

    Решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг регулятор объяснил тем, что «Кредит Экспресс» регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

    Кроме того, надлежащая оценка принятого банком кредитного риска выявила существенное снижение размера его капитала, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

    Руководство и собственники банка действенных мер по нормализации его деятельности не приняли.

    «Кредит Экспресс» является участником системы страхования вкладов. Его клиенты получат компенсации в установленном законом порядке.

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