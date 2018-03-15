«Температура -23»: посольство РФ в Лондоне иронично отреагировало на высылку коллег

Москва ответит на решение Лондона выслать российских дипломатов. Посол РФ Александр Яковенко назвал принятые британским правительством меры недопустимыми и пояснил, что согласно международному праву России должны были предоставить доступ к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля.
Накануне премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию покушении на экс-полковника ГРУ и ввела санкции. Великобритания высылает 23 российских дипломата: поздно ночью они под эскортом полиции покинули здание дипмиссии.
Также Лондон заморозил политические контакты с Москвой и объявил о бойкоте чемпионата мира по футболу со стороны официальных лиц.
Впрочем, в российском посольстве санкций не испугались. Дипломаты в соцсетях ответили ироничным комментарием: «Температура отношений между Россией и Великобританией опустилась до минус 23, но мы морозов не боимся».
Сергей Лавров заявил, что Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. А официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Москва ждет от королевства выдачи более 40 россиян.
Также Лондон заморозил политические контакты с Москвой и объявил о бойкоте чемпионата мира по футболу со стороны официальных лиц.
Впрочем, в российском посольстве санкций не испугались. Дипломаты в соцсетях ответили ироничным комментарием: «Температура отношений между Россией и Великобританией опустилась до минус 23, но мы морозов не боимся».
The temperature of 🇷🇺 🇬🇧 relations drops to ➖2️⃣3️⃣, but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 14, 2018
Сергей Лавров заявил, что Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. А официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Москва ждет от королевства выдачи более 40 россиян.
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