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    «Температура -23»: посольство РФ в Лондоне иронично отреагировало на высылку коллег. скандалы, убийства и покушения, Великобритания, разведка и контрразведка, отравление, шпионаж, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Температура -23»: посольство РФ в Лондоне иронично отреагировало на высылку коллег

    «Температура -23»: посольство РФ в Лондоне иронично отреагировало на высылку коллег

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    «Температура -23»: посольство РФ в Лондоне иронично отреагировало на высылку коллег

    «Температура -23»: посольство РФ в Лондоне иронично отреагировало на высылку коллег

      Москва ответит на решение Лондона выслать российских дипломатов. Посол РФ Александр Яковенко назвал принятые британским правительством меры недопустимыми и пояснил, что согласно международному праву России должны были предоставить доступ к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля.

      Накануне премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию покушении на экс-полковника ГРУ и ввела санкции. Великобритания высылает 23 российских дипломата: поздно ночью они под эскортом полиции покинули здание дипмиссии.

      Также Лондон заморозил политические контакты с Москвой и объявил о бойкоте чемпионата мира по футболу со стороны официальных лиц.

      Впрочем, в российском посольстве санкций не испугались. Дипломаты в соцсетях ответили ироничным комментарием: «Температура отношений между Россией и Великобританией опустилась до минус 23, но мы морозов не боимся».



      Сергей Лавров заявил, что Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. А официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Москва ждет от королевства выдачи более 40 россиян.

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