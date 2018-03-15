Школьники сняли на камеру избиение двух детей в Приморье

Уголовное дело возбуждено в Приморском крае
из-за избиения двух 11-летних детей. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю. Все происходящее несовершеннолетние обидчики снимали на видео.
Из сообщения СУ СУ России по Приморскому краю: «Уголовное дело возбуждено по сообщению в СМИ. В ходе проведения оперативно-следственных действий все участники видео были установлены».
Уточняется, что уголовное дело возбуждено статье 116 «Побои».
Из сообщения СУ СУ России по Приморскому краю: «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции».
Уточняется, что уголовное дело возбуждено статье 116 «Побои».
Из сообщения СУ СУ России по Приморскому краю: «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции».
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