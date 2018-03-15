Школьники сняли на камеру избиение двух детей в Приморье

Уголовное дело возбуждено в Приморском крае из-за избиения двух 11-летних детей. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю. Все происходящее несовершеннолетние обидчики снимали на видео.

Из сообщения СУ СУ России по Приморскому краю: «Уголовное дело возбуждено по сообщению в СМИ. В ходе проведения оперативно-следственных действий все участники видео были установлены».



Уточняется, что уголовное дело возбуждено статье 116 «Побои».



Из сообщения СУ СУ России по Приморскому краю: «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции».



