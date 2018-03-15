Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  

    Школьники сняли на камеру избиение двух детей в Приморье

    комментировать

    Школьники сняли на камеру избиение двух детей в Приморье

    Школьники сняли на камеру избиение двух детей в Приморье

    Уголовное дело возбуждено в Приморском крае из-за избиения двух 11-летних детей. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю. Все происходящее несовершеннолетние обидчики снимали на видео.

    Из сообщения СУ СУ России по Приморскому краю: «Уголовное дело возбуждено по сообщению в СМИ. В ходе проведения оперативно-следственных действий все участники видео были установлены».

    Уточняется, что уголовное дело возбуждено статье 116 «Побои».

    Из сообщения СУ СУ России по Приморскому краю: «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru