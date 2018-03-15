Лондон заблокировал предложенный РФ проект заявления СБ ООН по «делу Скрипаля»

Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию ситуации с отравлением
экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
Федор Стржижовский, представитель постпредства РФ при ООН: «Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны».
Он отметил, что предложенные британской делегацией поправки полностью исказили смысл документа, «который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу», передает РИА Новости.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия предложила Совету Безопасности ООН принять заявление для печати по инциденту в Солсбери. Он отметил, что в подготовленном Москвой документе сделан акцент на необходимости задействовать в расследовании положения Конвенции о запрещении химического оружия.
Он отметил, что предложенные британской делегацией поправки полностью исказили смысл документа, «который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу», передает РИА Новости.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия предложила Совету Безопасности ООН принять заявление для печати по инциденту в Солсбери. Он отметил, что в подготовленном Москвой документе сделан акцент на необходимости задействовать в расследовании положения Конвенции о запрещении химического оружия.
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