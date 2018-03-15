Москва призвала Вашингтон отказаться от «безответственных планов» по Сирии

Москва в очередной раз призвала Вашингтон отказаться от «безответственных планов» по Сирии, которые могут стать причиной эскалации конфликта. Об этом заявили в посольстве РФ в США.
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Посольство РФ в США: «Несколько дней назад мы предупреждали Вашингтон от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску. Угрозы постпреда США в ООН совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ должны, по всей видимости, приучить общественность к их неизбежности. Вызывает в этой связи беспокойство, кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон».
Российские дипломаты отметили, что так называемым «сопротивлением» в Сирии давно верховодит запрещенная в РФ группировка «Джебхат-ан-Нусра», боевики которой годами обстреливали мирных жителей.
Посольство РФ в США: «Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наше внимание от Сирии „британским сюжетом“ не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии».
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия может ответить на ракетный удар по Дамаску, если действия США поставят под угрозу жизнь наших военных.
Российские дипломаты отметили, что так называемым «сопротивлением» в Сирии давно верховодит запрещенная в РФ группировка «Джебхат-ан-Нусра», боевики которой годами обстреливали мирных жителей.
Посольство РФ в США: «Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наше внимание от Сирии „британским сюжетом“ не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии».
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия может ответить на ракетный удар по Дамаску, если действия США поставят под угрозу жизнь наших военных.
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