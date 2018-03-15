Повод для импичмента: почему Трампу грозит отставка

Дональд Трамп может покинуть Белый дом вслед за отправленными в отставку членами команды. Скорый импичмент ему предсказал человек, который безошибочно прогнозировал итоги американских выборов в течение трех десятилетий — историк и политолог Аллан Лихтман. Что же станет поводом для отставки?
По словам Лихтмана, то, останется Трамп на своем посту или покинет его, зависит от результатов расследования в Комитете по разведке Палаты представителей.
Алан Лихтман, политолог: «Я очень хочу думать, что мои предсказания сбываются, хотя, возможно, не так быстро. Импичмент Дональда Трампа, который я предсказал, теперь зависит от расследования в Комитете по разведке Палаты представителей. И мы еще не знаем, что там придумают в Сенате. Я думаю, что к выборам в Конгресс в ноябре они додавят тему заговора между Трампом и русскими. Импичмент могут объявить демократы, взяв инициативу, или же сами республиканцы попытаются сделать это».
Кроме того, по мнению политолога, удар по позициям Трампа может нанести инцидент с обнародованием информации о Хилари Клинтон через WikiLeaks.
Напомним, демократы Брэд Шерман и Эл Грин уже выдвигали инициативу импичмента Трампа. Причиной они назвали создание препятствий правосудию в ходе расследования так называемого «дела РФ». При этом Шерман и Грин обвинили президента в «особо тяжких преступлениях и поступках», в числе которых «нарушение присяги на верность конституции» и «нарушение конституционного обязательства обеспечивать выполнение законов».
Алан Лихтман, политолог: «Я очень хочу думать, что мои предсказания сбываются, хотя, возможно, не так быстро. Импичмент Дональда Трампа, который я предсказал, теперь зависит от расследования в Комитете по разведке Палаты представителей. И мы еще не знаем, что там придумают в Сенате. Я думаю, что к выборам в Конгресс в ноябре они додавят тему заговора между Трампом и русскими. Импичмент могут объявить демократы, взяв инициативу, или же сами республиканцы попытаются сделать это».
Кроме того, по мнению политолога, удар по позициям Трампа может нанести инцидент с обнародованием информации о Хилари Клинтон через WikiLeaks.
Напомним, демократы Брэд Шерман и Эл Грин уже выдвигали инициативу импичмента Трампа. Причиной они назвали создание препятствий правосудию в ходе расследования так называемого «дела РФ». При этом Шерман и Грин обвинили президента в «особо тяжких преступлениях и поступках», в числе которых «нарушение присяги на верность конституции» и «нарушение конституционного обязательства обеспечивать выполнение законов».
Комментарии