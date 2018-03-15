День Ангелы: с какими вызовами придется столкнуться Меркель на четвертом сроке

Ангела Меркель сегодня стала канцлером Германии уже в четвертый раз подряд. Самый долгий в истории страны процесс формирования правительства, длившийся 171 день, завершился. Судя по всему, этот срок окажется для Меркель и Германии самым сложным. В стране накопилось немало проблем, которые предстоит решить. Один только миграционный кризис чего стоит.
Специалисты отмечают, что договориться по вопросу формирования правительства на этот раз было очень нелегко. Сделать это удалось лишь под угрозой новых выборов. То есть соглашение получилось вынужденное, а правительство вымученное. При этом вызовы его ожидают и внутренние, и внешние. В их числе — отношения с Россией.
Неформальные отношения лидеров часто способны решить непреодолимые, казалось бы, проблемы. На неделе выяснилось, что Ангела Меркель и Владимир Путин время от времени обмениваются продуктами. Она присылает президенту немецкое пиво, а он балует канцлера рыбой. Но этот личный товарооборот пока никак не влияет на государственный: Меркель не против российской рыбы, но от поддержки режима евросанкций не отказывается. А ее голос в Европе, как и прежде, — решающий.
Подробности — в видеоматериале.
Неформальные отношения лидеров часто способны решить непреодолимые, казалось бы, проблемы. На неделе выяснилось, что Ангела Меркель и Владимир Путин время от времени обмениваются продуктами. Она присылает президенту немецкое пиво, а он балует канцлера рыбой. Но этот личный товарооборот пока никак не влияет на государственный: Меркель не против российской рыбы, но от поддержки режима евросанкций не отказывается. А ее голос в Европе, как и прежде, — решающий.
Подробности — в видеоматериале.
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