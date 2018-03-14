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    США в СБ ООН выразили солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля». Великобритания, ГРУ, ООН, США, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША в СБ ООН выразили солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля»

    США в СБ ООН выразили солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля»

    22 комментария
    США в СБ ООН выразили солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля»

    США в СБ ООН выразили солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля»

    США в СБ ООН выразили солидарность с Великобританией по «делу Скрипаля»
    • Фото: Associated Press © 2018, Mary Altaffer

      • Соединенные Штаты полностью солидарны с позицией Великобритании в вопросе об инциденте в Солсбери. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

      Никки Хейли, постпред США при ООН: «Соединенные Штаты полностью солидарны с Великобританией в вопросе химатаки в Солсбери. США верит, что Россия виновна в атаке на двух людей в Великобритании с использованием химического оружия».

      Хейли также потребовала принять конкретные меры по решению этого вопроса, передает РИА Новости.

      Никки Хейли: «Если мы не предпримем незамедлительные конкретные меры по разрешению этого вопроса сейчас, Солсбери не станет последним местом, где мы будем наблюдать применение химоружия. Оно может быть использовано здесь в Нью-Йорке или в любой другой стране, которая присутствует здесь в СБ».

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      Напомним, британское правительство сочло Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Тереза Мэй заявила, что использованное в Солсбери нервно-паралитическое вещество называется «Новичок», оно разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. Впрочем, Мэй допустила, что оно могло быть украдено из российской лаборатории.

      В МИД РФ любые обвинения о причастности инциденту отвергают. При этом Сергей Лавров заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу об отравлении в 10-дневный срок, но только если от Лондона поступит официальный запрос.

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