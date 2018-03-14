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    Минобороны сообщило о прекращении стрельбы в сирийской Думе

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    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh
    Минобороны сообщило о прекращении стрельбы в сирийской Думе

    Минобороны сообщило о прекращении стрельбы в сирийской Думе

    Минобороны сообщило о прекращении стрельбы в сирийской Думе
  • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh

    • В городе Дума в Восточной Гуте близ Дамаска полностью прекращены все боевые действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Минобороны РФ: «Все перестрелки в г. Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей».

    По данным военного ведомства, обстановка в Восточной Гуте в последние дни существенно стабилизировалась, а гуманитарная пауза соблюдается третьи сутки подряд.

    В министерстве сообщили, что по действующим гуманитарным коридорам из Думы смогли выйти 437 мирных граждан и в четверг работа гуманитарных коридоров будет продолжена, передает «Интерфакс».

    Минобороны РФ: «В целях дальнейшей стабилизации обстановки гуманитарная пауза в районе г. Дума продлена сразу на двое суток».

    За последнюю неделю в Думу удалось доставить два гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов питания, предметами первой необходимости и медикаментами. Содействие в этом оказывал российский Центр примирения враждующих сторон.

    смотретьВоенные РФ доставили две тонны гумпомощи для беженцев из Восточной Гуты
    Военные РФ доставили две тонны гумпомощи для беженцев из Восточной Гуты
    Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района. На прошлой неделе район начали покидать первые боевики и мирные жители.

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