Минобороны сообщило о прекращении стрельбы в сирийской Думе

В городе Дума в Восточной Гуте близ Дамаска полностью прекращены все боевые действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны РФ: «Все перестрелки в г. Дума, а также любые боевые действия полностью прекращены. В городе восстановлено свободное перемещение жителей».
По данным военного ведомства, обстановка в Восточной Гуте в последние дни существенно стабилизировалась, а гуманитарная пауза соблюдается третьи сутки подряд.
В министерстве сообщили, что по действующим гуманитарным коридорам из Думы смогли выйти 437 мирных граждан и в четверг работа гуманитарных коридоров будет продолжена, передает «Интерфакс».
Минобороны РФ: «В целях дальнейшей стабилизации обстановки гуманитарная пауза в районе г. Дума продлена сразу на двое суток».
За последнюю неделю в Думу удалось доставить два гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов питания, предметами первой необходимости и медикаментами. Содействие в этом оказывал российский Центр примирения враждующих сторон.
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района. На прошлой неделе район начали покидать первые боевики и мирные жители.
По данным военного ведомства, обстановка в Восточной Гуте в последние дни существенно стабилизировалась, а гуманитарная пауза соблюдается третьи сутки подряд.
В министерстве сообщили, что по действующим гуманитарным коридорам из Думы смогли выйти 437 мирных граждан и в четверг работа гуманитарных коридоров будет продолжена, передает «Интерфакс».
Минобороны РФ: «В целях дальнейшей стабилизации обстановки гуманитарная пауза в районе г. Дума продлена сразу на двое суток».
За последнюю неделю в Думу удалось доставить два гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов питания, предметами первой необходимости и медикаментами. Содействие в этом оказывал российский Центр примирения враждующих сторон.
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района. На прошлой неделе район начали покидать первые боевики и мирные жители.
Комментарии