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    Генпрокурор Украины пригрозил Савченко арестом

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    Генпрокурор Украины пригрозил Савченко арестом

    Генпрокурор Украины пригрозил Савченко арестом

    Глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко пригрозил Надежде Савченко лишением депутатской неприкосновенности, за которым может последовать арест.

    Генпрокурор Украины заявил, что внесет в Раду представление о привлечении к ответственности депутата Надежды Савченко, если в четверг она не явится на допрос в СБУ. Об этом сообщает ТАСС.

    Юрий Луценко: «В случае ее неявки на допрос в СБУ я вынужден буду подать в Верховную раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест».

    Савченко была вызвана на допрос в начале недели по делу Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус». До недавнего времени он считался лояльным киевским властям, но был задержан с оружием в машине и обвинен в подготовке покушения на Петра Порошенко и других должностных лиц. Надежда Савченко не явилась в СБУ, а покинула страну, чтобы принять участие в работе ПАСЕ в Страсбурге. Она пообещала, что ответит на все имеющиеся к ней у следствия вопросы, когда вернется на Украину 16 марта.

    Между тем Луценко заявил, что, по предварительным данным, Савченко сейчас находится в Испании, передает РИА Новости. Ранее в Раде высказывались предположения, что она сбежала в Россию.

    Генпрокурор добавил, что у следствия есть достаточно доказательств, в том числе аудио- и видеоматериалы, которые подтверждают подготовку серии терактов против руководства страны.

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