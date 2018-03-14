Генпрокурор Украины пригрозил Савченко арестом

Глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко пригрозил Надежде Савченко лишением депутатской неприкосновенности, за которым может последовать арест.
Генпрокурор Украины заявил, что внесет в Раду представление о привлечении к ответственности депутата Надежды Савченко, если в четверг она не явится на допрос в СБУ. Об этом сообщает ТАСС.
Юрий Луценко: «В случае ее неявки на допрос в СБУ я вынужден буду подать в Верховную раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест».
Савченко была вызвана на допрос в начале недели по делу Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус». До недавнего времени он считался лояльным киевским властям, но был задержан с оружием в машине и обвинен в подготовке покушения на Петра Порошенко и других должностных лиц. Надежда Савченко не явилась в СБУ, а покинула страну, чтобы принять участие в работе ПАСЕ в Страсбурге. Она пообещала, что ответит на все имеющиеся к ней у следствия вопросы, когда вернется на Украину 16 марта.
Между тем Луценко заявил, что, по предварительным данным, Савченко сейчас находится в Испании, передает РИА Новости. Ранее в Раде высказывались предположения, что она сбежала в Россию.
Генпрокурор добавил, что у следствия есть достаточно доказательств, в том числе аудио- и видеоматериалы, которые подтверждают подготовку серии терактов против руководства страны.
Юрий Луценко: «В случае ее неявки на допрос в СБУ я вынужден буду подать в Верховную раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест».
Савченко была вызвана на допрос в начале недели по делу Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус». До недавнего времени он считался лояльным киевским властям, но был задержан с оружием в машине и обвинен в подготовке покушения на Петра Порошенко и других должностных лиц. Надежда Савченко не явилась в СБУ, а покинула страну, чтобы принять участие в работе ПАСЕ в Страсбурге. Она пообещала, что ответит на все имеющиеся к ней у следствия вопросы, когда вернется на Украину 16 марта.
Между тем Луценко заявил, что, по предварительным данным, Савченко сейчас находится в Испании, передает РИА Новости. Ранее в Раде высказывались предположения, что она сбежала в Россию.
Генпрокурор добавил, что у следствия есть достаточно доказательств, в том числе аудио- и видеоматериалы, которые подтверждают подготовку серии терактов против руководства страны.
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