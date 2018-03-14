Власти Петербурга наградили чемпионов и призеров Игр в Пхёнчхане

Сегодня на Каменном острове чествуют спортсменов, выступавших на Зимней Олимпиаде.
Торжественную церемонию проводят в академии талантов. Там собрались не только победители и призеры, но и участники игр — исключительно петербуржцы.
В Южной Корее их было не так много, но тем ценнее вклад каждого спортсмена Северной столицы в общекомандный зачет. Об этом сказал в своем поздравлении и губернатор.
Правительственными премиями отметили фигуристов, кёрлингистов, шорт-трекистов, и, конечно, хоккеистов, которые до сих пор вспоминают валидольную концовку финального матча со сборной Германии.
Александр Барабанов, победитель олимпийских игр, член сборной России по хоккею: «Конечно, финальная игра была очень нервозная. Но ребята сумели с этим справиться. Можно сказать, что удача нам улыбнулась».
Все атлеты отметили также поддержку тренеров и семей, поблагодарили болельщиков, которые смогли приехать в Пхёнчхан. И в свою очередь поддержали наших паралимпийцев, которые сейчас продолжают выступать в Южной Корее и сегодня вышли на второе место в общекомандном медальном зачете.
В Южной Корее их было не так много, но тем ценнее вклад каждого спортсмена Северной столицы в общекомандный зачет. Об этом сказал в своем поздравлении и губернатор.
Правительственными премиями отметили фигуристов, кёрлингистов, шорт-трекистов, и, конечно, хоккеистов, которые до сих пор вспоминают валидольную концовку финального матча со сборной Германии.
Александр Барабанов, победитель олимпийских игр, член сборной России по хоккею: «Конечно, финальная игра была очень нервозная. Но ребята сумели с этим справиться. Можно сказать, что удача нам улыбнулась».
Все атлеты отметили также поддержку тренеров и семей, поблагодарили болельщиков, которые смогли приехать в Пхёнчхан. И в свою очередь поддержали наших паралимпийцев, которые сейчас продолжают выступать в Южной Корее и сегодня вышли на второе место в общекомандном медальном зачете.
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