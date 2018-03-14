Обратный отсчет <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Обратный отсчет 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  
    Власти Петербурга наградили чемпионов и призеров Игр в Пхёнчхане. Санкт-Петербург, хоккей, шорт-трек, кёрлинг, Олимпиада, Южная Корея, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Петербурга наградили чемпионов и призеров Игр в Пхёнчхане

    Власти Петербурга наградили чемпионов и призеров Игр в Пхёнчхане

    комментировать
    Власти Петербурга наградили чемпионов и призеров Игр в Пхёнчхане

    Власти Петербурга наградили чемпионов и призеров Игр в Пхёнчхане

    Власти Петербурга наградили чемпионов и призеров Игр в Пхёнчхане

      Сегодня на Каменном острове чествуют спортсменов, выступавших на Зимней Олимпиаде.

      Торжественную церемонию проводят в академии талантов. Там собрались не только победители и призеры, но и участники игр — исключительно петербуржцы.

      В Южной Корее их было не так много, но тем ценнее вклад каждого спортсмена Северной столицы в общекомандный зачет. Об этом сказал в своем поздравлении и губернатор.

      Правительственными премиями отметили фигуристов, кёрлингистов, шорт-трекистов, и, конечно, хоккеистов, которые до сих пор вспоминают валидольную концовку финального матча со сборной Германии.

      Александр Барабанов, победитель олимпийских игр, член сборной России по хоккею: «Конечно, финальная игра была очень нервозная. Но ребята сумели с этим справиться. Можно сказать, что удача нам улыбнулась».

      Все атлеты отметили также поддержку тренеров и семей, поблагодарили болельщиков, которые смогли приехать в Пхёнчхан. И в свою очередь поддержали наших паралимпийцев, которые сейчас продолжают выступать в Южной Корее и сегодня вышли на второе место в общекомандном медальном зачете.

      Новости по теме

      Зимняя Олимпиада — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru