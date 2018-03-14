«Салават Юлаев» стал последним четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина по хоккею. Последним стал «Салават Юлавев» — уфимский клуб одержал победу над омским «Авангардом».

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Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду обыграл омский «Авангард» в седьмом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2.



В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (на 29-й минуте), Теэму Хартикайнен (на 58-й) и Максим Чудинов (на 60-й). «Авангард» сравнял счет за 17 секунд до конца основного времени, но уступил в овертайме.



Эта победа вывела «Салават Юлаев» в четвертьфинал Кубка Гагарина. Уже определились все участники ¼ финала — «Салават Юлаев» встретится с «Трактором», «Ак Барс» с «Металлургом», СКА сыграет с «Локомотивом», а ЦСКА — с «Йокеритом».

