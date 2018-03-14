Петербуржцам из обрушенного взрывом дома выплатят от 100 до 250 тысяч рублей

О размере компенсаций для пострадавших при взрыве газа на проспекте Народного Ополчения сообщили в комитете по социальной политике.
Жители двух парадных дома 219 на проспекте Народного Ополчения возвращаются в свои квартиры. Такое решение принял штаб, который был создан сразу после взрыва бытового газа.
Почти сутки специалисты разбирали завалы, а эксперты из разных ведомств обследовали здание. 99 человек (это 33 семьи) переселят в маневренный фонд.
Сегодня же город начал выплачивать первые компенсации пострадавшим. Пока с просьбой оказать экстренную помощь обратились 11 человек. По словам председателя комитета по социальной политике, деньги на счета будут переводить сразу, без промедления. Сумма выплат составит от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от состава семьи.
В свою очередь вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что полностью дом восстановят в течение месяца.
Хлопок газа с последующим возгоранием произошел вечером 13 марта. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован.
Почти сутки специалисты разбирали завалы, а эксперты из разных ведомств обследовали здание. 99 человек (это 33 семьи) переселят в маневренный фонд.
Сегодня же город начал выплачивать первые компенсации пострадавшим. Пока с просьбой оказать экстренную помощь обратились 11 человек. По словам председателя комитета по социальной политике, деньги на счета будут переводить сразу, без промедления. Сумма выплат составит от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от состава семьи.
В свою очередь вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что полностью дом восстановят в течение месяца.
Хлопок газа с последующим возгоранием произошел вечером 13 марта. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован.
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