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    Авиакомпании пытаются научить ценовые алгоритмы навязывать клиентам дорогие билеты. авиакомпании, авиация, Интернет, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвиакомпании пытаются научить ценовые алгоритмы навязывать клиентам дорогие билеты

    Авиакомпании пытаются научить ценовые алгоритмы навязывать клиентам дорогие билеты

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    Авиакомпании пытаются научить ценовые алгоритмы навязывать клиентам дорогие билеты

    Авиакомпании пытаются научить ценовые алгоритмы навязывать клиентам дорогие билеты

      Американские авиакомпании разрабатывают ценовые алгоритмы, при которых стоимость билета определяется с учетом того, как и сколько человек тратит денег онлайн. Об этом узнала телекомпания CBS.

      Помимо этого, учитывать будут историю поисков в Сети и посещаемые сайты. Идея в том, что богатому путешественнику ненавязчиво предложат билет подороже, так как ему легче расстаться с деньгами. Или, например, человек просмотрел некролог, а потом заказал билет — значит, он летит на похороны и особого выбора у него нет.

      Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер уже потребовал от властей защитить потребителей от такой технологии. Правда, эксперты говорят, что внедрение нового алгоритма произойдет еще не скоро — для этого авиакомпаниям потребуется капитально обновить компьютерные сети.

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