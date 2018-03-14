Авиакомпании пытаются научить ценовые алгоритмы навязывать клиентам дорогие билеты

Американские авиакомпании разрабатывают ценовые алгоритмы, при которых стоимость билета определяется с учетом того, как и сколько человек тратит денег онлайн. Об этом узнала телекомпания CBS.

Помимо этого, учитывать будут историю поисков в Сети и посещаемые сайты. Идея в том, что богатому путешественнику ненавязчиво предложат билет подороже, так как ему легче расстаться с деньгами. Или, например, человек просмотрел некролог, а потом заказал билет — значит, он летит на похороны и особого выбора у него нет.



Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер уже потребовал от властей защитить потребителей от такой технологии. Правда, эксперты говорят, что внедрение нового алгоритма произойдет еще не скоро — для этого авиакомпаниям потребуется капитально обновить компьютерные сети.