Жил и смеялся наперекор судьбе: как Стивен Хокинг стал мировой знаменитостью

Яркий ученый и необыкновенный человек. Такими словами вспоминают сегодня во всем мире британского астрофизика Стивена Хокинга. Он опрокинул устоявшиеся представления о том, на что способен человек, разбитый параличом. Тело Хокинга было парализовано, но его ум был способен проникнуть в самые отдаленные уголки Вселенной и разгадать ее тайны.
Стивен Хокинг мог стать невероятно популярным писателем-фантастом. Соотечественник Герберт Уэллс обзавидовался бы. В конце-то концов, марсиан Уэллса, которые высадились в графстве Суррей, кажется, можно потрогать руками. С черными дырами Хокинга такое не пройдет. Он вообще был какой-то нематериальный. Его ведь все сегодня называют физик-теоретик, то есть это не дважды два, что на пальцах можно показать, это что-то такое всеобъемлющее.
Стивен Хокинг: «Нет ничего больше и старше, чем Вселенная. Есть несколько вопросов о ней, о которых я хотел бы поговорить. Первое. Откуда мы появились? Как стало возможно существование Вселенной? Мы одни во Вселенной? Есть ли внеземная жизнь? Каково будущее человеческой расы?»
Он говорил, что мы — всего лишь потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Кажется, просто оскорбление. Но не от такого человека, который при столь малых физических возможностях обладал такими выдающимися интеллектуальными. Он ведь был отнюдь не лишен чувства юмора или даже сарказма, который часто применяли по отношению к нему лично, без всяких скидок на здоровье.
Он уже в 20 лет окончил университет и практически сразу начал преподавать: астрономию, физику, математику. И тоже почти сразу, в 21, врачи фактически вынесли Хокингу приговор: год или два жизни, но ученый прожил больше 50.
Китти Фергюсон, биограф Стивена Хокинга: «Он отсиживался в своей комнате в Кембридже, слушал много опер Рихарда Вагнера и уже начал представлять себя трагическим героем. Ему снились странные сны о смерти во благо человечества, но он на самом деле не знал, что с ним произойдет, он не знал, как быстро состояние его здоровья будет ухудшаться».
Хокинга, наверное, назовут легендой науки. Хотя и этот эпитет ему маловат по размеру. В сущности, он своей жизнью сам создал легенду. Одна из его космических идей — это про то, что черные дыры в этом космосе, оказывается, могут излучать свет. Не такие уж и черные, значит. И жизнь Стивена Хокинга была чем-то похожа на эту идею: практически мертвое тело, которое буквально излучает свет сознания.
Стивен Хокинг: «Нет ничего больше и старше, чем Вселенная. Есть несколько вопросов о ней, о которых я хотел бы поговорить. Первое. Откуда мы появились? Как стало возможно существование Вселенной? Мы одни во Вселенной? Есть ли внеземная жизнь? Каково будущее человеческой расы?»
Он говорил, что мы — всего лишь потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Кажется, просто оскорбление. Но не от такого человека, который при столь малых физических возможностях обладал такими выдающимися интеллектуальными. Он ведь был отнюдь не лишен чувства юмора или даже сарказма, который часто применяли по отношению к нему лично, без всяких скидок на здоровье.
Он уже в 20 лет окончил университет и практически сразу начал преподавать: астрономию, физику, математику. И тоже почти сразу, в 21, врачи фактически вынесли Хокингу приговор: год или два жизни, но ученый прожил больше 50.
Китти Фергюсон, биограф Стивена Хокинга: «Он отсиживался в своей комнате в Кембридже, слушал много опер Рихарда Вагнера и уже начал представлять себя трагическим героем. Ему снились странные сны о смерти во благо человечества, но он на самом деле не знал, что с ним произойдет, он не знал, как быстро состояние его здоровья будет ухудшаться».
Хокинга, наверное, назовут легендой науки. Хотя и этот эпитет ему маловат по размеру. В сущности, он своей жизнью сам создал легенду. Одна из его космических идей — это про то, что черные дыры в этом космосе, оказывается, могут излучать свет. Не такие уж и черные, значит. И жизнь Стивена Хокинга была чем-то похожа на эту идею: практически мертвое тело, которое буквально излучает свет сознания.
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