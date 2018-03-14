Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  
    Полиция предотвратила попытку нападения на Меркель возле бундестага: видео. Германия, Меркель, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция предотвратила попытку нападения на Меркель возле бундестага: видео

    Полиция предотвратила попытку нападения на Меркель возле бундестага: видео

    комментировать
    • Фото: ENEX
    Полиция предотвратила попытку нападения на Меркель возле бундестага: видео

    Полиция предотвратила попытку нападения на Меркель возле бундестага: видео

    Полиция предотвратила попытку нападения на Меркель возле бундестага: видео
    • Фото: ENEX

      • Неизвестный мужчина с криками пытался прорваться к выходившей из здания парламента Ангеле Меркель. Инцидент произошел после ее избрания канцлером Германии.

      Когда Меркель выходила из бундестага, чтобы отправиться в резиденцию президента страны, наперерез ей бросился мужчина. До канцлера он не добрался, его остановила охрана. Сначала его приняли за нападавшего, потом за протестующего. Затем выяснилось, что он якобы хотел попросить у Меркель помощи, но в чем, пока не понятно. Так или иначе, делом занялась криминальная полиция.

      Ангела Меркель в четвертый раз подряд стала федеральным канцлером Германии. С переизбранием ее поздравил Владимир Путин, подчеркнув важность сотрудничества Москвы и Берлина в самых разных сферах, в том числе конструктивного взаимодействия на международной арене.

      смотретьПутин поздравил Меркель с переизбранием на должность канцлера Германии
      Путин поздравил Меркель с переизбранием на должность канцлера Германии
      За кандидатуру Меркель проголосовало большинство депутатов бундестага, правда, с не очень большим перевесом. Этому предшествовали долгие и мучительные переговоры о формировании правительственной коалиции. Партия Меркель на прошедших выборах показала худший результат за 12 лет. Так что ей пришлось искать союзников, чтобы остаться у руля.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru