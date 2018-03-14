Полиция предотвратила попытку нападения на Меркель возле бундестага: видео

Неизвестный мужчина с криками пытался прорваться к выходившей из здания парламента Ангеле Меркель. Инцидент произошел после ее избрания канцлером Германии.
Когда Меркель выходила из бундестага, чтобы отправиться в резиденцию президента страны, наперерез ей бросился мужчина. До канцлера он не добрался, его остановила охрана. Сначала его приняли за нападавшего, потом за протестующего. Затем выяснилось, что он якобы хотел попросить у Меркель помощи, но в чем, пока не понятно. Так или иначе, делом занялась криминальная полиция.
Ангела Меркель в четвертый раз подряд стала федеральным канцлером Германии. С переизбранием ее поздравил Владимир Путин, подчеркнув важность сотрудничества Москвы и Берлина в самых разных сферах, в том числе конструктивного взаимодействия на международной арене.
За кандидатуру Меркель проголосовало большинство депутатов бундестага, правда, с не очень большим перевесом. Этому предшествовали долгие и мучительные переговоры о формировании правительственной коалиции. Партия Меркель на прошедших выборах показала худший результат за 12 лет. Так что ей пришлось искать союзников, чтобы остаться у руля.
Ангела Меркель в четвертый раз подряд стала федеральным канцлером Германии. С переизбранием ее поздравил Владимир Путин, подчеркнув важность сотрудничества Москвы и Берлина в самых разных сферах, в том числе конструктивного взаимодействия на международной арене.
За кандидатуру Меркель проголосовало большинство депутатов бундестага, правда, с не очень большим перевесом. Этому предшествовали долгие и мучительные переговоры о формировании правительственной коалиции. Партия Меркель на прошедших выборах показала худший результат за 12 лет. Так что ей пришлось искать союзников, чтобы остаться у руля.
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