Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  

    В Воронеже задержали мужчину, выбившего зубы 10-летней школьнице

    4 комментария
    В Воронеже задержали мужчину, выбившего зубы <nobr>10-летней</nobr> школьнице

    В Воронеже задержали мужчину, выбившего зубы 10-летней школьнице

    В Воронеже задержали мужчину, выбившего зубы <nobr>10-летней</nobr> школьнице
  • Фото: bloknot-voronezh.ru

    • Полицейские задержали мужчину, который ударил на улице в Воронеже незнакомую 10-летнюю девочку и выбил ей зубы.

    Нападение произошло 2 марта, когда 10-летняя школьница шла с уроков. Как сообщало издание moe-online, по дороге ей навстречу шел мужчина около 30 лет на вид. По словам школьницы, поравнявшись с ней, мужчина схватил девочку за лицо и толкнул. Девочка упала, сильно ударилась и стала звать на помощь. Прохожие бросились к ней, один из них побежал за нападавшим, но тот сел в маршрутку и уехал. По данным издания, у школьницы были выбиты два верхних передних зуба.

    По информации ГУ МВД по региону, сотрудники полиции задержали безработного 40-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на девочку. По предварительным данным, с девочкой он знаком не был, а напал на нее без видимых причин. В ведомстве уточнили, что подозреваемый «нанес ей удар в область лица».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», однако, как пояснили РИА Новости в полиции, после установления степени тяжести травм ребенка, дело может быть переквалифицировано и по более тяжелой статье УК РФ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru