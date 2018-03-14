В Воронеже задержали мужчину, выбившего зубы 10-летней школьнице

Полицейские задержали мужчину, который ударил на улице в Воронеже незнакомую
10-летнюю девочку и выбил ей зубы.
Нападение произошло 2 марта, когда 10-летняя школьница шла с уроков. Как сообщало издание moe-online, по дороге ей навстречу шел мужчина около 30 лет на вид. По словам школьницы, поравнявшись с ней, мужчина схватил девочку за лицо и толкнул. Девочка упала, сильно ударилась и стала звать на помощь. Прохожие бросились к ней, один из них побежал за нападавшим, но тот сел в маршрутку и уехал. По данным издания, у школьницы были выбиты два верхних передних зуба.
По информации ГУ МВД по региону, сотрудники полиции задержали безработного 40-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на девочку. По предварительным данным, с девочкой он знаком не был, а напал на нее без видимых причин. В ведомстве уточнили, что подозреваемый «нанес ей удар в область лица».
Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», однако, как пояснили РИА Новости в полиции, после установления степени тяжести травм ребенка, дело может быть переквалифицировано и по более тяжелой статье УК РФ.
По информации ГУ МВД по региону, сотрудники полиции задержали безработного 40-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на девочку. По предварительным данным, с девочкой он знаком не был, а напал на нее без видимых причин. В ведомстве уточнили, что подозреваемый «нанес ей удар в область лица».
Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», однако, как пояснили РИА Новости в полиции, после установления степени тяжести травм ребенка, дело может быть переквалифицировано и по более тяжелой статье УК РФ.
Комментарии