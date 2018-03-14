Россельхознадзор передумал запрещать белорусскую «молочку»

Россельхознадзор пока не собирается вводить запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии.
Ожидалось, что ограничения на поставки в Россию белорусского молока вступят в силу с завтрашнего дня, 15 марта. Однако сегодня стало известно, что ведомство отказалось от введения этого запрета.
Юлия Мелано, официальный представитель Россельхознадзора: «Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии».
При этом в ведомстве не стали комментировать причину подобного шага, сообщив, что службы будут инспектировать белорусские предприятия, поставляющие молочную продукцию на территорию страны на предмет соблюдения российских требований и норм, сообщает ТАСС.
Россельхознадзор планировал запретить ввоз разливного и сухого молока, которое является сырьем для российских заводов. Молоко, которое приезжает из Белоруссии в потребительской упаковке, под санкции не попало. Власти объяснили, что обнаружили в белорусской «молочке» остатки запрещенных и вредных веществ.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет терпеть вводимый запрет, и назвал действия Россельхознадзора «наглым политическим инструментом».
Юлия Мелано, официальный представитель Россельхознадзора: «Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии».
При этом в ведомстве не стали комментировать причину подобного шага, сообщив, что службы будут инспектировать белорусские предприятия, поставляющие молочную продукцию на территорию страны на предмет соблюдения российских требований и норм, сообщает ТАСС.
Россельхознадзор планировал запретить ввоз разливного и сухого молока, которое является сырьем для российских заводов. Молоко, которое приезжает из Белоруссии в потребительской упаковке, под санкции не попало. Власти объяснили, что обнаружили в белорусской «молочке» остатки запрещенных и вредных веществ.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет терпеть вводимый запрет, и назвал действия Россельхознадзора «наглым политическим инструментом».
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