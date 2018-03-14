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    Россельхознадзор передумал запрещать белорусскую «молочку»

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    Россельхознадзор передумал запрещать белорусскую «молочку»

    Россельхознадзор передумал запрещать белорусскую «молочку»

    Россельхознадзор пока не собирается вводить запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии.

    Ожидалось, что ограничения на поставки в Россию белорусского молока вступят в силу с завтрашнего дня, 15 марта. Однако сегодня стало известно, что ведомство отказалось от введения этого запрета.

    Юлия Мелано, официальный представитель Россельхознадзора: «Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии».

    При этом в ведомстве не стали комментировать причину подобного шага, сообщив, что службы будут инспектировать белорусские предприятия, поставляющие молочную продукцию на территорию страны на предмет соблюдения российских требований и норм, сообщает ТАСС.

    смотретьВведение запрета на белорусское молоко перенесли на 15 марта
    Введение запрета на белорусское молоко перенесли на 15 марта
    Россельхознадзор планировал запретить ввоз разливного и сухого молока, которое является сырьем для российских заводов. Молоко, которое приезжает из Белоруссии в потребительской упаковке, под санкции не попало. Власти объяснили, что обнаружили в белорусской «молочке» остатки запрещенных и вредных веществ.

    В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не будет терпеть вводимый запрет, и назвал действия Россельхознадзора «наглым политическим инструментом».

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