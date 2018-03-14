При взрыве газа в Петербурге несущие конструкции дома не пострадали

Пострадавшие конструкции дома на проспекте Народного Ополчения не грозят обрушением ни подъезду, ни всей девятиэтажке. Такое мнение высказывают профессионалы.

Для более детального анализа необходима тщательная экспертиза, но уже сейчас с уверенностью можно говорить о том, что квартиры вполне реально восстановить. В результате детонации вылетели наименее закрепленные панели, перекрытия и оконные проемы, но не пострадали несущие стены во всем подъезде. Его жильцам не стоит опасаться того, что дом построен в 1971 году. Со временем бетон становится только крепче.



Александр Трофимов, директор проектного института СПбГАСУ: «Всё зависит от силы взрыва. При взрыве обычно легко вылетают сбрасываемые конструкции. Например, оконные проемы. Таким образом гасится взрывная волна. Чем больше вылетит, тем слабее будет волна».



Несмотря на то, что разрушение носит локальный характер, после обследования соседних квартир станет ясно, какие конструкции еще придется демонтировать, а какие — восстановить. Кроме того, предстоит оценить последствия пожара и воздействия огня в зоне обрушения.