На месте обнаружения мертвой женщины с детьми в Подмосковье нашли еще два тела

Количество найденных тел в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до шести.
Ранее сообщалось, что в квартире в подмосковном Ногинске были найдены тела женщины и троих ее детей 11, 6 и 3 лет. В квартире на кухне была зажжена газовая плита и открыта одна конфорка. Над плитой висели детские вещи. Также на кухне расположена отопительная колонка. По предварительным данным, погибшие могли отравиться газом.
Как сообщили в СУ СК по Московской области, в соседней квартире этажом выше были обнаружены тела еще двоих человек — женщины 1944 года рождения и ее сына 1963 года рождения.
Из сообщения СУ СК по Московской области: «Предположительно, в квартире, расположенной на первом этаже, происходило скопление угарного газа, в результате чего произошло отравление женщины и троих детей. В дальнейшем газ продолжал скапливаться и поступать в квартиру этажом выше. Таким образом, жильцы второй квартиры также, вероятнее всего, скончались от отравления газом».
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Московской области.
Как сообщили в СУ СК по Московской области, в соседней квартире этажом выше были обнаружены тела еще двоих человек — женщины 1944 года рождения и ее сына 1963 года рождения.
Из сообщения СУ СК по Московской области: «Предположительно, в квартире, расположенной на первом этаже, происходило скопление угарного газа, в результате чего произошло отравление женщины и троих детей. В дальнейшем газ продолжал скапливаться и поступать в квартиру этажом выше. Таким образом, жильцы второй квартиры также, вероятнее всего, скончались от отравления газом».
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Московской области.
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