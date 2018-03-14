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    На месте обнаружения мертвой женщины с детьми в Подмосковье нашли еще два тела

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    На месте обнаружения мертвой женщины с детьми в Подмосковье нашли еще два тела

    На месте обнаружения мертвой женщины с детьми в Подмосковье нашли еще два тела

    Количество найденных тел в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до шести.

    Ранее сообщалось, что в квартире в подмосковном Ногинске были найдены тела женщины и троих ее детей 11, 6 и 3 лет. В квартире на кухне была зажжена газовая плита и открыта одна конфорка. Над плитой висели детские вещи. Также на кухне расположена отопительная колонка. По предварительным данным, погибшие могли отравиться газом.

    Как сообщили в СУ СК по Московской области, в соседней квартире этажом выше были обнаружены тела еще двоих человек — женщины 1944 года рождения и ее сына 1963 года рождения.

    Из сообщения СУ СК по Московской области: «Предположительно, в квартире, расположенной на первом этаже, происходило скопление угарного газа, в результате чего произошло отравление женщины и троих детей. В дальнейшем газ продолжал скапливаться и поступать в квартиру этажом выше. Таким образом, жильцы второй квартиры также, вероятнее всего, скончались от отравления газом».

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Московской области.

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