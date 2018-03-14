Захарова: Лавров не принимал «отозванное» у него приглашение посетить Лондон

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не принимал приглашения посетить Лондон. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй «отозвала» приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал.Опубликовано Марией Захаровой 14 марта 2018 г.
#HighlyLikelyRussia
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в Палате общин британского парламента заявила о новых санкциях против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Среди прочих мер Мэй упомянула, что Лондон отозвал приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить страну. Премьер-министр также сообщила о высылке 23 российских дипломатов. Представители РФ уже пообещали ответную реакцию.
Кроме того, пресса ошибочно приписала Терезе Мэй слова о том, что министр иностранных дел России недостоин своего поста. Захарова отреагировала на это, напомнив, что Лавров — российский министр и оценку ему дает президент России. Позже выяснилось, что Мэй такой фразы не произносила.
Мэй: «Министр иностранных дел России не достоин своего поста».Опубликовано Марией Захаровой 14 марта 2018 г.
Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И…
В МИД РФ любые обвинения о причастности к отравлению Сергея Скрипаля отвергают. Сергей Лавров ранее сегодня заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу об отравлении в 10-дневный срок, но только если от Лондона поступит официальный запрос.
Сегодня же британские власти обратились в Совбез ООН с просьбой провести экстренное заседание, на котором планируется обсудить отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Оно назначено на 22:00 по московскому времени.
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