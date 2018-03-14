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    Захарова: Лавров не принимал «отозванное» у него приглашение посетить Лондон

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    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Захарова: Лавров не принимал «отозванное» у него приглашение посетить Лондон

    Захарова: Лавров не принимал «отозванное» у него приглашение посетить Лондон

    Захарова: Лавров не принимал «отозванное» у него приглашение посетить Лондон
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не принимал приглашения посетить Лондон. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй «отозвала» приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал.
    #HighlyLikelyRussia

    Опубликовано Марией Захаровой 14 марта 2018 г.


    Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в Палате общин британского парламента заявила о новых санкциях против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Среди прочих мер Мэй упомянула, что Лондон отозвал приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить страну. Премьер-министр также сообщила о высылке 23 российских дипломатов. Представители РФ уже пообещали ответную реакцию.

    Кроме того, пресса ошибочно приписала Терезе Мэй слова о том, что министр иностранных дел России недостоин своего поста. Захарова отреагировала на это, напомнив, что Лавров — российский министр и оценку ему дает президент России. Позже выяснилось, что Мэй такой фразы не произносила.

    Мэй: «Министр иностранных дел России не достоин своего поста».

    Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И…

    Опубликовано Марией Захаровой 14 марта 2018 г.


    В МИД РФ любые обвинения о причастности к отравлению Сергея Скрипаля отвергают. Сергей Лавров ранее сегодня заявил, что Россия готова ответить Великобритании на вопросы по делу об отравлении в 10-дневный срок, но только если от Лондона поступит официальный запрос.

    смотретьВеликобритания вышлет 23 российских дипломата
    Великобритания вышлет 23 российских дипломата
    Сегодня же британские власти обратились в Совбез ООН с просьбой провести экстренное заседание, на котором планируется обсудить отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Оно назначено на 22:00 по московскому времени.

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