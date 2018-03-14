Петербургские знаменитости помогают «Дому надежды на горе» на онлайн-аукционе

Финансовые проблемы известного в городе реабилитационного центра для алкозависимых поможет решить проект по распродаже лотов на
интернет-площадке. Своими вещами, коллекциями и наградами поделятся известные музыканты, художники и артисты.
Награду собственного сына Ивана хочет сбыть на онлайн-аукционе Андрей Ургант. Не на пропой, как могли предположить язвительные зрители, а, преследуя как раз совершенно противоположную цель. Поддержать «Дом надежды на горе» — уникальный реабилитационный центр, расположенный в Ломоносовском районе, пришли и другие знаменитости.
Олег Гаркуша, Дмитрий Шагин, Анвар Либибов тоже имеют сорокаградусный отпечаток на биографии, но, к счастью — в далеком прошлом. Звезды с пониманием глубины проблемы алкогольной зависимости также выставили на торги ценные и памятные вещи, дав старт сбору средств для «Дома надежды на горе».
Ведь существующая 22 года организация в очередной раз переживает серьезные финансовые трудности, грозящие ее существованию.
Олег Гаркуша, музыкант, поэт: «От водопроводчика до бизнесмена охватывает такая штука как алкоголизм. Алкоголизм — это болезнь. И они общаются, разговаривают, проходят реабилитационную программу. Если кому-то повезет, то всё хорошо».
Доход от продажи звездных артефактов на онлайн-аукционе — конечно, капля в море средств, необходимых на спасение утопающих в пучине пьянства. Но раз пошла такая пьянка, помочь пообещали и петербургские парламентарии, и общественники, и даже один из крупнейших производителей сорокаградусной.
Но в «Доме надежды на горе» к таким заявлениям относятся трезво. Хорошо хотя бы президентский грант за 2018 год освоить, и тогда на счете, как сейчас говорят, будет что-нибудь на донышке. Глядишь, до конца года хватит.
Олег Гаркуша, Дмитрий Шагин, Анвар Либибов тоже имеют сорокаградусный отпечаток на биографии, но, к счастью — в далеком прошлом. Звезды с пониманием глубины проблемы алкогольной зависимости также выставили на торги ценные и памятные вещи, дав старт сбору средств для «Дома надежды на горе».
Ведь существующая 22 года организация в очередной раз переживает серьезные финансовые трудности, грозящие ее существованию.
Олег Гаркуша, музыкант, поэт: «От водопроводчика до бизнесмена охватывает такая штука как алкоголизм. Алкоголизм — это болезнь. И они общаются, разговаривают, проходят реабилитационную программу. Если кому-то повезет, то всё хорошо».
Доход от продажи звездных артефактов на онлайн-аукционе — конечно, капля в море средств, необходимых на спасение утопающих в пучине пьянства. Но раз пошла такая пьянка, помочь пообещали и петербургские парламентарии, и общественники, и даже один из крупнейших производителей сорокаградусной.
Но в «Доме надежды на горе» к таким заявлениям относятся трезво. Хорошо хотя бы президентский грант за 2018 год освоить, и тогда на счете, как сейчас говорят, будет что-нибудь на донышке. Глядишь, до конца года хватит.
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