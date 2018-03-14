Режиссер «Мэри Поппинс, до свидания!» скончался в возрасте 80 лет

Заслуженный деятель искусств России, режиссер, сценарист Леонид Квинихидзе скончался на
81-м году жизни.
В Союзе кинематографистов России сообщили о кончине известного режиссера, который снял такие картины, как «Мэри Поппинс, до свидания!», «Соломенная шляпка» и «Небесные ласточки». Леонид Квинизидзе скончался накануне в возрасте 80 лет.
Из сообщения Союза кинематографистов России: «13 марта 2018 г. на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, Заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича».
В Союзе кинематографистов России также принесли соболезнования родным и близким режиссера.
Квинихидзе окончил режиссерский факультет ВГИК. Он снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении, работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм», затем занимал должность главного режиссера Московского Государственного театра «Мюзик-холл». Позднее работал главным режиссером на «Мосфильме».
Среди самых известных работ Квинихидзе — «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова», «Крах инженера Гарина», «Первый посетитель» и другие.
Из сообщения Союза кинематографистов России: «13 марта 2018 г. на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, Заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича».
В Союзе кинематографистов России также принесли соболезнования родным и близким режиссера.
Квинихидзе окончил режиссерский факультет ВГИК. Он снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении, работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм», затем занимал должность главного режиссера Московского Государственного театра «Мюзик-холл». Позднее работал главным режиссером на «Мосфильме».
Среди самых известных работ Квинихидзе — «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова», «Крах инженера Гарина», «Первый посетитель» и другие.
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