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    Режиссер «Мэри Поппинс, до свидания!» скончался в возрасте 80 лет

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    • Фото: Белинский Юрий / ТАСС
    Режиссер «Мэри Поппинс, до свидания!» скончался в возрасте 80 лет

    Режиссер «Мэри Поппинс, до свидания!» скончался в возрасте 80 лет

    Режиссер «Мэри Поппинс, до свидания!» скончался в возрасте 80 лет
  • Фото: Белинский Юрий / ТАСС

    • Заслуженный деятель искусств России, режиссер, сценарист Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни.

    В Союзе кинематографистов России сообщили о кончине известного режиссера, который снял такие картины, как «Мэри Поппинс, до свидания!», «Соломенная шляпка» и «Небесные ласточки». Леонид Квинизидзе скончался накануне в возрасте 80 лет.

    Из сообщения Союза кинематографистов России: «13 марта 2018 г. на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, Заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича».

    В Союзе кинематографистов России также принесли соболезнования родным и близким режиссера.

    Квинихидзе окончил режиссерский факультет ВГИК. Он снимал хроникальные фильмы на Центральном телевидении, работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм», затем занимал должность главного режиссера Московского Государственного театра «Мюзик-холл». Позднее работал главным режиссером на «Мосфильме».

    Среди самых известных работ Квинихидзе — «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова», «Крах инженера Гарина», «Первый посетитель» и другие.

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