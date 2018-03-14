В Сочи спасли енота-верхолаза, взобравшегося на фонарный столб

В Сочи дикий енот попытался освоить профессию верхолаза. Местные жители обнаружили его на вершине фонарного столба. Как животное туда попало, так и осталось неизвестным.

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Сочи

Снять енота попытались приехавшие спасатели. Они попробовали приманить его едой, но енот решил так просто не сдаваться и ушел подальше. Он довольно ловко переместился на самый край столба, словно каскадер.



Затем енот и вовсе исполнил головокружительный трюк: так и не сдавшись в руки людей, совершил отчаянный прыжок и попал точно на тент, растянутый внизу. После этого енот сбежал.