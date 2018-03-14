Жена Аршавина заплатила «Аэрофлоту» компенсацию после скандала с памперсами

Жена футболиста Андрея Аршавина возместила «Аэрофлоту» компенсацию после громкого скандала на борту самолета.
Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, Алиса Аршавина оплатила расходы, которые понесла компания в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево.
В компании подчеркнули, что супруга футболиста признала вину в споре с «Аэрофлотом», сообщает «Интерфакс».
Владимир Александров, заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам: «Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет „Аэрофлота“».
Скандал с участием Аршавиной произошел на борту самолета «Аэрофлота» во время новогодних каникул. Жену футболиста вместе с детьми сняли с рейса Москва — Алма-Ата. Перевозчик обвинил женщину в том, что она пыталась пересадить няню ребенка из экономкласса в бизнес-класс без доплаты, при этом отказалась занять свое место, когда лайнер начал движение. Сама Алиса в эксклюзивном интервью НТВ рассказала, что ее сняли якобы за то, что она хотела сменить ребенку подгузник. По данным «Аэрофлота», Аршавина называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.
В компании подчеркнули, что супруга футболиста признала вину в споре с «Аэрофлотом», сообщает «Интерфакс».
Владимир Александров, заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам: «Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет „Аэрофлота“».
Скандал с участием Аршавиной произошел на борту самолета «Аэрофлота» во время новогодних каникул. Жену футболиста вместе с детьми сняли с рейса Москва — Алма-Ата. Перевозчик обвинил женщину в том, что она пыталась пересадить няню ребенка из экономкласса в бизнес-класс без доплаты, при этом отказалась занять свое место, когда лайнер начал движение. Сама Алиса в эксклюзивном интервью НТВ рассказала, что ее сняли якобы за то, что она хотела сменить ребенку подгузник. По данным «Аэрофлота», Аршавина называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.
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