Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  
    Украина ввела эмбарго на ввоз минеральных удобрений из России. импорт, сельское хозяйство, торговля, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраина ввела эмбарго на ввоз минеральных удобрений из России

    Украина ввела эмбарго на ввоз минеральных удобрений из России

    комментировать

    Украина ввела эмбарго на ввоз минеральных удобрений из России

    Украина ввела эмбарго на ввоз минеральных удобрений из России

      Украинский премьер Владимир Гройсман ввел временный запрет на поставку всех минеральных удобрений из России.

      К этому решению Киев шел давно: ранее он вводил антидемпинговые пошлины на российские удобрения — аммиачную селитру, карбамид и другие. До введения пошлин Россия была основным поставщиком азотных удобрений на Украину с долей в 80–90%.

      В Киеве говорят, что пошлины не помогли и удобрения из России все равно ввозились нелегально, отсюда и полный запрет.

      Эксперты отмечают: украинское производство не в состоянии удовлетворить потребности фермеров. Но даже если вдруг такое чудо случится, продукция все равно будут заметно дороже, чем российская, а наши производители найдут новые рынки, например, в Латинской Америке или Юго-Восточной Азии. Хотя рентабельность немного снизится из-за транспортировки.

      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru