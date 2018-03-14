Украина ввела эмбарго на ввоз минеральных удобрений из России

Украинский премьер Владимир Гройсман ввел временный запрет на поставку всех минеральных удобрений из России.

К этому решению Киев шел давно: ранее он вводил антидемпинговые пошлины на российские удобрения — аммиачную селитру, карбамид и другие. До введения пошлин Россия была основным поставщиком азотных удобрений на Украину с долей в 80–90%.



В Киеве говорят, что пошлины не помогли и удобрения из России все равно ввозились нелегально, отсюда и полный запрет.



Эксперты отмечают: украинское производство не в состоянии удовлетворить потребности фермеров. Но даже если вдруг такое чудо случится, продукция все равно будут заметно дороже, чем российская, а наши производители найдут новые рынки, например, в Латинской Америке или Юго-Восточной Азии. Хотя рентабельность немного снизится из-за транспортировки.