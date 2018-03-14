ВЦИОМ: доля счастливых россиян с 1990 года выросла вдвое

Доля россиян, чувствующих себя счастливыми, с 1990-х годов выросла вдвое. Об этом сегодня на пресс-конференции , посвященной итогам развития страны за последние семь лет, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

По словам Фёдорова, если в 90-е годы счастливыми себя называли 44% опрошенных, то сегодня — 85%. При этом 81% россиян сейчас позитивно оценивают свой достаток.



Чтобы проиллюстрировать, что можно было купить на среднюю зарплату в начале нулевых и сейчас, глава ВЦИОМ использовал так называемый индекс туристических поездок. Так, в 2004 году этих денег в большинстве случаев бы не хватило бы даже на одну путевку по популярному зарубежному направлению.



Валерий Фёдоров: «Почти две поездки в Испанию на ту же самую среднюю зарплату, 0,91 поездка на автобусе по Европе, 0,57 поездки в Финляндию, 0,59 поездки в Китай. В общем, мы действительно можем позволить большее».



Вдвое за последние 15 лет снизилось количество респондентов, заявлявших о том, что они часто употребляют спиртное. При этом растет число людей, заботящихся о своем питании и занимающихся спортом.