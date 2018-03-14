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    Мертвую женщину и троих детей нашли в квартире в Подмосковье

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    Мертвую женщину и троих детей нашли в квартире в Подмосковье

    Мертвую женщину и троих детей нашли в квартире в Подмосковье

    Тела женщины и троих ее детей (11, 6 и 3 лет) обнаружены в поселке Красный Электрик Ногинского района Московской области.

    Как сообщает СУ СК по Московской области, в квартире на кухне были открыты газовые конфорки для сушки белья либо обогрева помещения. Следствие не исключает вероятность, что смерть четырех человек наступила в результате отравления газом. Следователи проводят проверку.

    Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в полицию обратились родственники семьи, указав, что те давно не выходят на связь.

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