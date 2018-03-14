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    Петербургский парламент позвал горожан на президентские выборы

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    Петербургский парламент позвал горожан на президентские выборы

    Петербургский парламент позвал горожан на президентские выборы

    Законодательное собрание приняло постановление об обращении к петербуржцам в преддверии выборов президента 18 марта.

    Практически полное единодушие проявили сегодня депутаты всех фракций петербургского парламента при голосовании за то, чтобы попросить каждого горожанина сделать свой выбор 18 марта. Лишь Максим Резник отказался поддержать своих коллег и даже соратников по оппозиции.

    По словам Бориса Вишневского и Оксаны Дмитриевой, чем больше их сторонников придет на выборы, тем яснее станет картина о количестве так называемого протестного электората.

    Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров считает, что именно депутатская инициатива о приглашении горожан на выборы серьезно повысит явку избирателей.
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