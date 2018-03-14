НТВ начал трансляцию своих тематических каналов на сайте НТВ.Ru и в мобильных приложениях

НТВ начал трансляцию тематических каналов
«НТВ-Сериал», «НТВ-Право» и «НТВ-Стиль» на своем официальном сайте НТВ.Ru и в мобильных приложениях.
Осенью 2016 года телекомпания НТВ запустила круглосуточное вещание трех тематических телеканалов по спутниковым, кабельным сетям, IPTV и мобильному телевидению. Сетку каналов «НТВ-Сериал», «НТВ-Право» и «НТВ-Стиль» составили лучшие проекты, фильмы и сериалы из библиотеки НТВ. Теперь тематические каналы стали доступны посетителям сайта НТВ.Ru и пользователям мобильных приложений:
«НТВ-Сериал»
«НТВ-Право»
«НТВ-Стиль»
Таким образом, НТВ стал единственным российским телеканалом, который сделал все свое эфирное вещание, включая орбиты и тематические каналы, доступным в полном объеме на собственных digital-платформах.
Напомним, с сентября 2017 года НТВ начал трансляцию орбит вещания для всех часовых поясов страны на сайте НТВ.Ru. Любой пользователь, зашедший на НТВ.Ru из любой точки России — от Урала и Сибири до Дальнего Востока, — может увидеть не московскую орбиту, а то, что сейчас идет в эфире НТВ именно в его регионе. НТВ — первый российский телеканал, реализовавший данную технологию на своем сайте и в мобильных приложениях. В результате, просмотры в российских регионах прямого эфира НТВ через сайт и мобильные приложения выросли на 250%. Общее количество сессий составляет 9 млн (5,7 млн уникальных посетителей).
Среднемесячная аудитория сайта НТВ.Ru составляет 14,4 млн уникальных пользователей. Среднемесячное количество просмотров страниц сайта остается стабильно высоким и составляет порядка 49 млн. По состоянию на февраль 2018 года аудитория НТВ.Ru превысила 16 млн человек. Мобильные приложения НТВ входят в топ-5 приложений СМИ и насчитывают около 360 000 активных пользователей в месяц. Средняя посещаемость приложений превышает 12 300 000.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ НТВ
«НТВ-Сериал» — круглосуточный телеканал лучших сериалов и телевизионных фильмов. Библиотека НТВ насчитывает огромное количество детективов и боевиков, давно полюбившихся телезрителю, с героями которых они могут встретиться вновь: «Братаны», «Пятницкий», «Пасечник», «Псевдоним „Албанец“», «Карпов», «Шеф», «Шаман», «Пляж», «Супруги». Это лишь малая часть киноколлекции НТВ, которую канал рад представить своим зрителям.
«НТВ-Право» — круглосуточный документально-познавательный канал судебно-правовой тематики. Судебные шоу, журналистские расследования, документальные сериалы, такие как «Суд присяжных», «До суда», «Прокурорская проверка», «Судебный детектив» и другие — все эти программы призваны рассказать о самых драматических моментах жизни реальных героев.
«НТВ-Стиль» — круглосуточный канал о стиле жизни. В его эфире представлены лучшие программы НТВ о путешествиях, дизайне, ремонте и обустройстве жилища, кулинарные, гастрономические, потребительские и make-over шоу, передачи о здоровом образе жизни и психологии, документальные проекты. Среди них «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», «Поедем, поедим!», «Я худею».
«НТВ-Сериал»
«НТВ-Право»
«НТВ-Стиль»
Таким образом, НТВ стал единственным российским телеканалом, который сделал все свое эфирное вещание, включая орбиты и тематические каналы, доступным в полном объеме на собственных digital-платформах.
Напомним, с сентября 2017 года НТВ начал трансляцию орбит вещания для всех часовых поясов страны на сайте НТВ.Ru. Любой пользователь, зашедший на НТВ.Ru из любой точки России — от Урала и Сибири до Дальнего Востока, — может увидеть не московскую орбиту, а то, что сейчас идет в эфире НТВ именно в его регионе. НТВ — первый российский телеканал, реализовавший данную технологию на своем сайте и в мобильных приложениях. В результате, просмотры в российских регионах прямого эфира НТВ через сайт и мобильные приложения выросли на 250%. Общее количество сессий составляет 9 млн (5,7 млн уникальных посетителей).
Среднемесячная аудитория сайта НТВ.Ru составляет 14,4 млн уникальных пользователей. Среднемесячное количество просмотров страниц сайта остается стабильно высоким и составляет порядка 49 млн. По состоянию на февраль 2018 года аудитория НТВ.Ru превысила 16 млн человек. Мобильные приложения НТВ входят в топ-5 приложений СМИ и насчитывают около 360 000 активных пользователей в месяц. Средняя посещаемость приложений превышает 12 300 000.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ НТВ
«НТВ-Сериал» — круглосуточный телеканал лучших сериалов и телевизионных фильмов. Библиотека НТВ насчитывает огромное количество детективов и боевиков, давно полюбившихся телезрителю, с героями которых они могут встретиться вновь: «Братаны», «Пятницкий», «Пасечник», «Псевдоним „Албанец“», «Карпов», «Шеф», «Шаман», «Пляж», «Супруги». Это лишь малая часть киноколлекции НТВ, которую канал рад представить своим зрителям.
«НТВ-Право» — круглосуточный документально-познавательный канал судебно-правовой тематики. Судебные шоу, журналистские расследования, документальные сериалы, такие как «Суд присяжных», «До суда», «Прокурорская проверка», «Судебный детектив» и другие — все эти программы призваны рассказать о самых драматических моментах жизни реальных героев.
«НТВ-Стиль» — круглосуточный канал о стиле жизни. В его эфире представлены лучшие программы НТВ о путешествиях, дизайне, ремонте и обустройстве жилища, кулинарные, гастрономические, потребительские и make-over шоу, передачи о здоровом образе жизни и психологии, документальные проекты. Среди них «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», «Поедем, поедим!», «Я худею».
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