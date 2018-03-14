Главный «безопасник» НТВ раскрыл профессиональные секреты

«Бывших разведчиков не бывает» — фраза расхожая и для кого-то — всего лишь литературное клише. Но не в тех случаях, когда речь идет об информационной безопасности. Юрий Новиков — директор департамента корпоративной защиты НТВ — много лет разоблачал шпионов, прежде чем попал на телевидение. В свой юбилей он раскрыл некоторые профессиональные секреты.

В телецентре «Останкино», как в аэропорту, двойная система контроля, но мало кто знает, кто стоит за безопасностью. Юрий Романович Новиков возглавил группу, которая разработала систему охраны всего комплекса, поэтому сейчас директора департамента корпоративной защиты НТВ знает каждый секьюрити.



Зато попасть в его собственный кабинет труда не составит. Юрий Новиков шутит: на то он и находится в должности советника, чтобы каждый мог прийти сюда с любым вопросом. Особенно если это касается щепетильных тем. Например, именно он штудирует сценарии сериалов про шпионов, прежде чем они появляются в эфире НТВ. Всю жизнь он проработал сначала в контрразведке, потом — в разведке. Оттого, что называется, «зарубил» не один телепроект: уж слишком много подмечал ошибок, неточностей и фальши. А он еще со времен службы в органах госбезопасности не терпит дилетантства. Да и нынешний пост, а точнее связанный с ним груз ответственности, не позволяет расслабиться.



Юрий Новиков: «Скажу прямо: я и про образованию, и по складу ума гуманитарий. Но если ты хочешь быть в тренде и хочешь быть на уровне, ты должен разбираться хотя бы в основах того, что делают твои сотрудники. Направление информационной безопасности телекомпании является наиболее развитым. Значит, мы неплохо работаем. Значит, и я что-то понимаю в этих вопросах».



По сути, это его подчиненные способны отбить любые DDoS-атаки на серверы телекомпании, а попытки — и это не тайна — хакеры совершают регулярно и, к счастью, безуспешно. Но за интернет-бои, сетует бывший сотрудник КГБ, орденов не дают. Впрочем, он привык к тому, что его фронт — невидимый.



Самая ценная награда — от Федеральной службы безопасности за книгу. Ее Юрий Новиков издал под псевдонимом, но это, по сути, единственный вымысел. Все остальное основано на реальных событиях.



Подробности — в видеоматериале.