Повздорившие водители и пассажиры устроили побоище со стрельбой в центре Саратова: видео

В центре Саратова два автомобилиста, не поделивших дорогу, устроили потасовку, из-за которой оказалось парализовано все движение. Один из них пустил в ход палку, другой — пистолет.

Драку запечатлел объектив видеорегистратора. Участников потасовки поначалу безрезультатно пытались разнять очевидцы, а когда в руках у водителя иномарки заметили пистолет, свидетели начали звонить в полицию.



В какой-то момент в ход пошла палка, в ответ раздалась стрельба. Водителя-стрелка остановили его же пассажиры и очевидцы — уговорили спрятать пистолет. Шофер с палкой тоже отступил, но ненадолго — лишь для того, чтобы мобилизовать силы и броситься в контратаку. Снова драка, удары и сутолока — до тех пор, пока у одного из участников не пошла кровь.



В итоге стрелок махнул на все рукой и уехал, однако вскоре его задержали полицейские и доставили в отдел. После опроса всех участников и очевидцев инцидента решится вопрос о возбуждении уголовного дела.