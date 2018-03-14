Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
    •  
    Повздорившие водители и пассажиры устроили побоище со стрельбой в центре Саратова: видео. драки и избиения, Саратов. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПовздорившие водители и пассажиры устроили побоище со стрельбой в центре Саратова: видео

    Повздорившие водители и пассажиры устроили побоище со стрельбой в центре Саратова: видео

    комментировать
    Повздорившие водители и пассажиры устроили побоище со стрельбой в центре Саратова: видео

    Повздорившие водители и пассажиры устроили побоище со стрельбой в центре Саратова: видео

    Повздорившие водители и пассажиры устроили побоище со стрельбой в центре Саратова: видео

      В центре Саратова два автомобилиста, не поделивших дорогу, устроили потасовку, из-за которой оказалось парализовано все движение. Один из них пустил в ход палку, другой — пистолет.

      Драку запечатлел объектив видеорегистратора. Участников потасовки поначалу безрезультатно пытались разнять очевидцы, а когда в руках у водителя иномарки заметили пистолет, свидетели начали звонить в полицию.

      В какой-то момент в ход пошла палка, в ответ раздалась стрельба. Водителя-стрелка остановили его же пассажиры и очевидцы — уговорили спрятать пистолет. Шофер с палкой тоже отступил, но ненадолго — лишь для того, чтобы мобилизовать силы и броситься в контратаку. Снова драка, удары и сутолока — до тех пор, пока у одного из участников не пошла кровь.

      В итоге стрелок махнул на все рукой и уехал, однако вскоре его задержали полицейские и доставили в отдел. После опроса всех участников и очевидцев инцидента решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru