Вспыхнувшая металлическая стружка привела к мощному пожару в петербургской промзоне

Пожар на Балтийской улице, где располагался пункт приема металлолома, тушили несколько часов. Огненный столб было видно отовсюду.

Несоблюдение мер безопасности при проведении работ стало причиной серьезного пожара в Кировском районе Петербурга. Около 10 часов утра на складе, где идет приемка цветного металла, рабочие разрезали медные провода. Однако, как выяснилось, металл был с примесью магния.



Под действием электропилы сплав нагрелся до критической температуры, и произошел взрыв. Вспышка была такой мощности, что огонь перекинулся на чердак соседнего четырехэтажного дома. В результате ЧП один человек пострадал. Его с ожогами доставили в больницу. А полностью пожар был потушен около 14 часов.