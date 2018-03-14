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    Вспыхнувшая металлическая стружка привела к мощному пожару в петербургской промзоне. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВспыхнувшая металлическая стружка привела к мощному пожару в петербургской промзоне

    Вспыхнувшая металлическая стружка привела к мощному пожару в петербургской промзоне

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    Вспыхнувшая металлическая стружка привела к мощному пожару в петербургской промзоне

    Вспыхнувшая металлическая стружка привела к мощному пожару в петербургской промзоне

    Вспыхнувшая металлическая стружка привела к мощному пожару в петербургской промзоне
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

      • Пожар на Балтийской улице, где располагался пункт приема металлолома, тушили несколько часов. Огненный столб было видно отовсюду.

      Несоблюдение мер безопасности при проведении работ стало причиной серьезного пожара в Кировском районе Петербурга. Около 10 часов утра на складе, где идет приемка цветного металла, рабочие разрезали медные провода. Однако, как выяснилось, металл был с примесью магния.

      Под действием электропилы сплав нагрелся до критической температуры, и произошел взрыв. Вспышка была такой мощности, что огонь перекинулся на чердак соседнего четырехэтажного дома. В результате ЧП один человек пострадал. Его с ожогами доставили в больницу. А полностью пожар был потушен около 14 часов.

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