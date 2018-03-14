Украина запретила своим спортсменам ездить на соревнования в Россию

Власти Украины запретили спортсменам своей страны участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.
Соответствующий указ подписал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, назвав соревнования в России опасными для украинских спортсменов.
Жданов пояснил, что ранее для украинских спортсменов действовал запрет на участие только в частных и коммерческих турнирах на территории России, однако «настоящее требует более решительных действий».
Игорь Жданов: «Поэтому я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях“, украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ».
Глава Минспорта Украины также призвал международные федерации «не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта и которая является нарушителем кодекса WADA».
Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.
Жданов пояснил, что ранее для украинских спортсменов действовал запрет на участие только в частных и коммерческих турнирах на территории России, однако «настоящее требует более решительных действий».
Игорь Жданов: «Поэтому я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях“, украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ».
Глава Минспорта Украины также призвал международные федерации «не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта и которая является нарушителем кодекса WADA».
Весь час, поки йде війна на сході, Україна врегульовує відносини із країною-агресором.Posted by Ігор Жданов on Wednesday, March 14, 2018
Два роки тому ми розробили і…
Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.
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