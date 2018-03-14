Модель Playboy и многодетная мать устроили виртуальную битву из-за богача-криптовалютчика

Много общего оказалось у модели Playboy и многодетной матери. Брюнетка и блондинка осыпали друг друга непристойными насмешками, оскорблениями и угрозами. Причиной стал мужчина. Богатый криптовалютчик якобы вскружил голову одной из женщин, вот она и приревновала его к сопернице. Чувства вырвались наружу и заполонили Интернет. Свидетелями скандала стали сотни их подписчиков. Но одна из дам решила, что конфликт все же должен перейти в юридическую плоскость.

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В этом споре блондинки и брюнетки Мария Лиман считает себя стороной потерпевшей. А все потому, что модели Playboy, как она сама говорит, поступают угрозы от многодетной матери Анастасии Мокиной. По словам дамы с обложки, ревнивая особа винит ее в том, что разрушила семью и увела возлюбленного. Лиман всерьез обеспокоена, ведь не знает, чего ждать от недоброжелательницы, поэтому и решилась написать заявление в полицию.



Другое мнение на этот счет у Анастасии Мокиной. Многодетная мать говорит, что это Лиман ей не дает жизни — пишет всякие непристойности. По словам блондинки, модель не только увела у нее возлюбленного, но еще и насмехается в Интернете.



Сошлись не на шутку брюнетка и блондинка из-за Алексея Насонова. Богача-криптовалютчика модель знает несколько лет. Говорит, что между ними никогда ничего не было и быть не может, просто вместе отдыхали на Мальдивах. Мокина же в эти слова не верит. Ведь возлюбленный оставил ее как раз после поездки на острова. Впрочем, как бы то ни было, в распоряжении модели есть аудиозапись с угрозами. По словам дамы, угрожающий голос на аудио принадлежит Мокиной.



Модель поясняет, что Насонов и Мокина никогда не были в браке, а значит, мужчина — человек свободный и не обязан ни перед кем отчитываться о своих любовных предпочтениях. Кстати, самого Насонова вся эта ситуация, похоже, очень даже забавляет. Коммерсант занимается тем, что высмеивает в социальных сетях экс-подругу, публикует саркастичные монологи и даже иногда пародирует ревнивицу.



Чем закончится эта запутанная история противостояния блондинки и брюнетки, станет ясно после реакции полицейских. Заявление от модели Марии Лиман о преследовании и угрозах в участке приняли и пообещали во всем разобраться. Анастасия Мокина также советуется с адвокатами и готовит встречное обращение.