В Москве судят коммунальщика, по вине которого подросток обварился кипятком

Тяжелое решение приняли родители школьников, которые упали в яму с кипятком и получили сильные ожоги. Они заставили подростков прийти на заседание по делу сотрудника коммунальной компании, по вине которого, как считают сыщики, и случилось ЧП. Чтобы рабочий лично увидел, сколько страданий он доставил мальчикам.

Пострадавший Саша все еще испытывает жуткую боль, с трудом ходит, мальчику даже тяжело сидеть. Но его мама очень хотела, чтобы подсудимый увидел, какие страдания испытывает подросток. Сотрудника коммунальной службы Сергея Корчагина сыщики обвиняют в халатности.



Когда в одном из дворов полтора года назад в коллекторе прорвало трубу горячего водоснабжения, мастер участка управляющей компании спокойно уехал домой, не проконтролировав ремонт и не оградив территорию. И вот чем это обернулось. Саша Субботин, заметив пар, который шел из люка, решил погреться. Но рыхлая почва ушла у него из-под ног и подросток рухнул в яму с кипятком.



Александр Субботин: «Я вообще не понимал, что происходит. Это просто момент, миг, я снимал куртку и прыгнул в снег. Вообще не понимал, я даже не знал, что я обжегся».



К счастью, рядом оказался его друг Кирилл. Он успел вытащить одноклассника, потянув за капюшон. Но и сам обжегся. Правда, его раны оказались не такими серьезными, и мальчик быстро оправился. А вот Саша несколько дней провел в реанимации с сильнейшими ожогами. Повреждены были 30% тела. Показывая фото из больницы, мать с ужасом вспоминает, что им пришлось тогда пережить. Говорит, врачи даже советовали готовиться к худшему.



Потом были долгие месяцы лечения, уколов, перевязок. Саша в прямом смысле заново учился ходить. Друзья и родные помогали чем могли. И только мастер Сергей Корчагин за все это время, по словам матери, ни разу так и не появился. Лишь в суде признал: уехать с места коммунальной аварии до завершения работ было его самой большой ошибкой.



Саша все еще вынужден пропускать уроки в школе. Чтобы полностью восстановиться, подростку понадобится много времени и как минимум еще несколько курсов реабилитации. Денег у семьи не хватает. Родители школьника обратились за материальной помощью в управляющую компанию, в которой продолжает работать Корчагин. Но получили отказ. В официальном письме руководители фирмы ссылаются на то, что не собраны чеки из аптек и больниц. Теперь компенсации родители обоих пострадавших школьников намерены требовать через суд, в гражданском порядке.