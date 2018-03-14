Жильцам петербургской многоэтажки позволили забрать вещи из квартир после взрыва газа

Специальная комиссия осматривает многоэтажку в спальном районе
Санкт-Петербурга, где накануне произошел взрыв бытового газа. Эксперты должны выяснить, насколько повреждены несущие конструкции. От этого будет зависеть, смогут ли жильцы вернуться домой. Сегодня некоторым из них ненадолго разрешили зайти в квартиры.
Жильцов пустили за порог квартир не больше чем на 15 минут, только для того, чтобы забрать самое необходимое: документы, лекарства, вещи, телефоны — все то, что было оставлено в панике, когда люди покидали дом, в котором взорвался бытовой газ.
Спасатели и представители специальной комиссии, которые до сих пор работают на месте и тщательно обследуют постройку, долго совещались, чтобы решить, можно ли жильцам ненадолго попасть в родные стены. Риска обрушения несущих конструкций нет, фундамент дома цел. Сносить здание точно не будут. Но эксперты уверены: лучше перестраховаться. Ведь полное обследование стен и перекрытий еще займет какое-то время.
Галина Тараканова считает, что ей повезло. Сын — бывший учитель ОБЖ. Когда случилось ЧП, он сразу понял, что взорвался газ. К слову, он же отговорил мать спускаться на лифте. Но некоторые жильцы дома все же застряли в кабине подъемника.
Квартира Тамары Рыбиной на четвертом этаже. Казалось бы, далеко от эпицентра взрыва — он произошел на девятом. Но ударной волной, рассказывает пенсионерка, выбило окна в спальне и на кухне. В тот момент она была дома одна. Внучку за полчаса до инцидента забрали родители. Она выбежала на улицу в домашней одежде. Теплыми вещами помогли уже соседи из ближайших домов.
Наружные стены в квартире, где произошел хлопок, и в соседней рухнули словно картонные, рассказывают жильцы. С помощью комплекса «Стрела» эксперты определят, в какие квартиры смогут вернуться жильцы.
СУ СК РФ по Петербургу тем временем возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Первыми под подозрение попали газовщики. С ними уже беседуют оперативники.
Спасатели и представители специальной комиссии, которые до сих пор работают на месте и тщательно обследуют постройку, долго совещались, чтобы решить, можно ли жильцам ненадолго попасть в родные стены. Риска обрушения несущих конструкций нет, фундамент дома цел. Сносить здание точно не будут. Но эксперты уверены: лучше перестраховаться. Ведь полное обследование стен и перекрытий еще займет какое-то время.
Галина Тараканова считает, что ей повезло. Сын — бывший учитель ОБЖ. Когда случилось ЧП, он сразу понял, что взорвался газ. К слову, он же отговорил мать спускаться на лифте. Но некоторые жильцы дома все же застряли в кабине подъемника.
Квартира Тамары Рыбиной на четвертом этаже. Казалось бы, далеко от эпицентра взрыва — он произошел на девятом. Но ударной волной, рассказывает пенсионерка, выбило окна в спальне и на кухне. В тот момент она была дома одна. Внучку за полчаса до инцидента забрали родители. Она выбежала на улицу в домашней одежде. Теплыми вещами помогли уже соседи из ближайших домов.
Наружные стены в квартире, где произошел хлопок, и в соседней рухнули словно картонные, рассказывают жильцы. С помощью комплекса «Стрела» эксперты определят, в какие квартиры смогут вернуться жильцы.
СУ СК РФ по Петербургу тем временем возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Первыми под подозрение попали газовщики. С ними уже беседуют оперативники.
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