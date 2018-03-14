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    Жильцам петербургской многоэтажки позволили забрать вещи из квартир после взрыва газа. взрывы газа, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖильцам петербургской многоэтажки позволили забрать вещи из квартир после взрыва газа

    Жильцам петербургской многоэтажки позволили забрать вещи из квартир после взрыва газа

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    Жильцам петербургской многоэтажки позволили забрать вещи из квартир после взрыва газа

    Жильцам петербургской многоэтажки позволили забрать вещи из квартир после взрыва газа

    Жильцам петербургской многоэтажки позволили забрать вещи из квартир после взрыва газа

      Специальная комиссия осматривает многоэтажку в спальном районе Санкт-Петербурга, где накануне произошел взрыв бытового газа. Эксперты должны выяснить, насколько повреждены несущие конструкции. От этого будет зависеть, смогут ли жильцы вернуться домой. Сегодня некоторым из них ненадолго разрешили зайти в квартиры.

      Жильцов пустили за порог квартир не больше чем на 15 минут, только для того, чтобы забрать самое необходимое: документы, лекарства, вещи, телефоны — все то, что было оставлено в панике, когда люди покидали дом, в котором взорвался бытовой газ.

      Спасатели и представители специальной комиссии, которые до сих пор работают на месте и тщательно обследуют постройку, долго совещались, чтобы решить, можно ли жильцам ненадолго попасть в родные стены. Риска обрушения несущих конструкций нет, фундамент дома цел. Сносить здание точно не будут. Но эксперты уверены: лучше перестраховаться. Ведь полное обследование стен и перекрытий еще займет какое-то время.

      Галина Тараканова считает, что ей повезло. Сын — бывший учитель ОБЖ. Когда случилось ЧП, он сразу понял, что взорвался газ. К слову, он же отговорил мать спускаться на лифте. Но некоторые жильцы дома все же застряли в кабине подъемника.

      Квартира Тамары Рыбиной на четвертом этаже. Казалось бы, далеко от эпицентра взрыва — он произошел на девятом. Но ударной волной, рассказывает пенсионерка, выбило окна в спальне и на кухне. В тот момент она была дома одна. Внучку за полчаса до инцидента забрали родители. Она выбежала на улицу в домашней одежде. Теплыми вещами помогли уже соседи из ближайших домов.

      Наружные стены в квартире, где произошел хлопок, и в соседней рухнули словно картонные, рассказывают жильцы. С помощью комплекса «Стрела» эксперты определят, в какие квартиры смогут вернуться жильцы.

      СУ СК РФ по Петербургу тем временем возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Первыми под подозрение попали газовщики. С ними уже беседуют оперативники.

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