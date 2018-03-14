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    ФСБ разоблачила «спящую» ячейку ИГ в Калужской области

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    ФСБ разоблачила «спящую» ячейку ИГ в Калужской области

    ФСБ разоблачила «спящую» ячейку ИГ в Калужской области

    Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Калужской области четырех членов так называемой спящей ячейки запрещенной в России группировки «Исламское государство».

    Группу, состоящую из жителей Ямало-Ненецкого автомномного округа, возглавлял эмиссар, прошедший военную подготовку в Сирии.

    Центр общественных связей ФСБ РФ: «14 марта 2018 года в Калужской области задержаны четверо участников так называемой спящей ячейки исламистов — жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром международной террористической организации (МТО), прошедшим боевую подготовку на территории САР в составе МТО „Исламское государство“».

    Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. ФСБ подчеркивает, что расследование деятельности ячейки продолжается.

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    В Москве задержали 60 иностранцев, переправлявших сторонников ИГ в Сирию
    Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Москве деятельность этнической преступной группы, которая переправляла сторонников ИГ в Сирию и Ирак. Кроме того, было обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов.

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