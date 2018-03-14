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    Путин поздравил Меркель с переизбранием на должность канцлера Германии

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    Путин поздравил Меркель с переизбранием на должность канцлера Германии

    Путин поздравил Меркель с переизбранием на должность канцлера Германии

    Президент России направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель, которая была в четвертый раз переизбрана на пост канцлера ФРГ.

    Владимир Путин в телеграмме, отправленной Ангеле Меркель, подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества РФ и ФРГ в различных сферах, а также конструктивного взаимодействия Москвы и Берлина на международной арене.

    Также Путин пожелал Меркель и всем членам правительства ФРГ крепкого здоровья, благополучия и успехов.

    смотретьМеркель переизбрана канцлером Германии
    Меркель переизбрана канцлером Германии
    На голосовании в бундестаге кандидатуру Меркель поддержали 354 депутата из 688. Таким образом, она займет пост канцлера в четвертый раз подряд.

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