Эксперты изучают документы, изъятые в Москве из лабораторий пособников ИГ

Силовики перекрыли нелегальный канал переправки мигрантов за границу к террористам. Им помогали добраться до Ирака и Сирии, где они вступали в ряды запрещенной в России группировки ИГИЛ. Оперативники провели обыски по 17 адресам, задержаны 60 человек.
Нелегальный паспортный стол и ячейка пособников террористов скрывались за дверью «трешки» в жилом доме. Силовики взяли квартиру штурмом. Нелегальным мигрантам, ожидавшим своей очереди, запретили покидать помещение, а задержали в первую очередь работников подпольной лаборатории по изготовлению документов. Они как раз заполняли очередной липовый бланк.
По оперативной информации, они переправляли сторонников террористов в Сирию и Ирак. При этом работу миграционного канала дистанционно контролировали так называемые эмиссары, отмечает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
Подобные операции прошли одновременно по 17 адресам. Задержали не только организаторов, но и всех, кто пришел к ним за оформлением фальшивых медицинских справок, регистраций и разрешений на работу. Разумеется, все документы они получали за деньги.
В лаборатории желающие могли получить также удостоверение сотрудника абсолютного любого ведомства. От соискателя требовалась лишь фотография 3 на 4 см. Изъятые оттиски и штампы как две капли воды похожи на те, что используют для отметок в официальных документах. Судя по всему, там же нелегальным мигрантам помогали с приобретением авиабилетов, если они соглашались пополнить ряды террористов.
Выявленные лаборатории оперативники поспешили закрыть и опечатать. А бланки, компьютеры и бухгалтерскую отчетность отправили на изучение экспертам, чтобы выяснить имена тех, кто уже пользуется поддельными паспортами и разрешениями на работу, а также тех, кто с их помощью примкнул к боевикам.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В территориальные подразделения МВД по Москве и Московской области сотрудниками правоохранительных органов доставлены более 60 человек, предположительно, причастных к противоправной деятельности. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование обстоятельств совершенного преступления».
Следователям уже удалось подтвердить связь вероятных организаторов незаконного миграционного канала с кураторами международных террористических организаций. Судьба нелегальных мигрантов, обнаруженных во время операции по захвату, будет решаться в суде. Им грозит как минимум выдворение из России.
По оперативной информации, они переправляли сторонников террористов в Сирию и Ирак. При этом работу миграционного канала дистанционно контролировали так называемые эмиссары, отмечает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.
Подобные операции прошли одновременно по 17 адресам. Задержали не только организаторов, но и всех, кто пришел к ним за оформлением фальшивых медицинских справок, регистраций и разрешений на работу. Разумеется, все документы они получали за деньги.
В лаборатории желающие могли получить также удостоверение сотрудника абсолютного любого ведомства. От соискателя требовалась лишь фотография 3 на 4 см. Изъятые оттиски и штампы как две капли воды похожи на те, что используют для отметок в официальных документах. Судя по всему, там же нелегальным мигрантам помогали с приобретением авиабилетов, если они соглашались пополнить ряды террористов.
Выявленные лаборатории оперативники поспешили закрыть и опечатать. А бланки, компьютеры и бухгалтерскую отчетность отправили на изучение экспертам, чтобы выяснить имена тех, кто уже пользуется поддельными паспортами и разрешениями на работу, а также тех, кто с их помощью примкнул к боевикам.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В территориальные подразделения МВД по Москве и Московской области сотрудниками правоохранительных органов доставлены более 60 человек, предположительно, причастных к противоправной деятельности. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование обстоятельств совершенного преступления».
Следователям уже удалось подтвердить связь вероятных организаторов незаконного миграционного канала с кураторами международных террористических организаций. Судьба нелегальных мигрантов, обнаруженных во время операции по захвату, будет решаться в суде. Им грозит как минимум выдворение из России.
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