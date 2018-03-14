В США собака умерла на багажной полке самолета

Собака умерла на борту самолета в США после требования стюардессы поместить ее на багажную полку.

По данным местных СМИ, питомец вместе с хозяином летел из Хьюстона в Нью-Йорк. Поместить собаку в сумку и поставить ее на багажную полку потребовала стюардесса.



По словам пассажиров, во время полета они слышали лай животного и не знали о его смерти, пока самолет не приземлился в аэропорту.



Представители United Airlines сообщили, что перевозчик берет ответственность за случившееся на себя, отметив при этом, что животных запрещено перевозить в отделении для ручной клади. В авиакомпании пообещали расследовать инцидент и наказать стюардессу.