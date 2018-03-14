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    В США собака умерла на багажной полке самолета

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    • Фото: June Lara / facebook.com
    В США собака умерла на багажной полке самолета

    В США собака умерла на багажной полке самолета

    В США собака умерла на багажной полке самолета
  • Фото: June Lara / facebook.com

    • Собака умерла на борту самолета в США после требования стюардессы поместить ее на багажную полку.

    По данным местных СМИ, питомец вместе с хозяином летел из Хьюстона в Нью-Йорк. Поместить собаку в сумку и поставить ее на багажную полку потребовала стюардесса.

    По словам пассажиров, во время полета они слышали лай животного и не знали о его смерти, пока самолет не приземлился в аэропорту.

    Представители United Airlines сообщили, что перевозчик берет ответственность за случившееся на себя, отметив при этом, что животных запрещено перевозить в отделении для ручной клади. В авиакомпании пообещали расследовать инцидент и наказать стюардессу.

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