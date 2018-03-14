Российские моряки проголосовали на выборах президента перед дальним походом

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Заранее отдали свои голоса также моряки, служащие на фрегате «Адмирал Эссен» и других кораблях и судах: все они в день выборов будут выполнять задачи в море. Всего в досрочном голосовании уже приняли участие более 80% военнослужащих Тихоокеанского флота. Также свои голоса за кандидатов отдали военные на острове Врангеля, на Курилах, Сахалине и отдаленных районах Камчатки.А в Магаданской области досрочное голосование завершается. В нем приняли участие более 2000 человек. Это жители отдаленных поселков, оленеводы и вахтовики. Члены избирательной комиссии на вертолете побывали также на метеостанциях, где работают и живут всего несколько человек.