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    Российские моряки проголосовали на выборах президента перед дальним походом

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    Российские моряки проголосовали на выборах президента перед дальним походом

    Российские моряки проголосовали на выборах президента перед дальним походом

    Российские моряки проголосовали на выборах президента перед дальним походом

      Экипаж десантного корабля «Азов», который 18 марта будет находиться в дальнем походе, досрочно проголосовал на президентских выборах.

      Заранее отдали свои голоса также моряки, служащие на фрегате «Адмирал Эссен» и других кораблях и судах: все они в день выборов будут выполнять задачи в море. Всего в досрочном голосовании уже приняли участие более 80% военнослужащих Тихоокеанского флота. Также свои голоса за кандидатов отдали военные на острове Врангеля, на Курилах, Сахалине и отдаленных районах Камчатки.

      А в Магаданской области досрочное голосование завершается. В нем приняли участие более 2000 человек. Это жители отдаленных поселков, оленеводы и вахтовики. Члены избирательной комиссии на вертолете побывали также на метеостанциях, где работают и живут всего несколько человек.
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