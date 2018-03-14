«После спорта тоже есть жизнь»: Татьяна Навка откроет свои тайны в студии «Секрета на миллион»

Новой гостьей провокационного шоу НТВ «Секрет на миллион» станет олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая открыто расскажет о личных и спортивных достижениях.
Татьяна вспомнила начало своей спортивной карьеры и объяснила, почему ей пришлось оставить одиночное катание и уйти в танцы на льду, благодаря которым она прославилась на весь мир. Фигуристка встретилась в студии со своим первым тренером, поставившим ее на коньки и научившим самому главному — никогда не сдаваться. Заслуженный мастер спорта России поведал, какую цену она заплатила за золотую медаль главных спортивных соревнований в Турине, и откровенно рассказал о серьезной травме, которая могла изменить ход олимпийской истории.
Собеседница Леры Кудрявцевой раскрыла секреты своей семьи, благодаря чему телезрители из первых уст смогут узнать, как Татьяна, сама того не желая, устроила личное счастье своей младшей сестры Натальи. Также телезрители узнают, какой секретный ингредиент в свой фирменный борщ добавляет мама фигуристки, как в семье проходит традиционный банный день и сколько часов в неделю чемпионка проводит в спортзале.
Одной из важнейших тем стало обсуждение детей знаменитой спортсменки: известная мама назовет причину, по которой старшая дочь Александра ушла из спорта и занялась музыкой, а также поделится мнением об увлечениях младшей Надежды лыжами, плаванием и фигурным катанием.
Приятным сюрпризом для Татьяны Навки стало появление в студии одного из самых близких людей — мамы, которую спортсменка считает ангелом-хранителем. Раиса Анатольевна призналась, какой момент в ее жизни стал самым страшным. А также она высказалась на одну из самых интригующих тем, однозначно ответив, довольна ли она своим высокопоставленным зятем.
Решилась ли Татьяна Навка открыть свой главный «Секрет на миллион»? Смотрите новый выпуск программы в субботу, 17 марта, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Собеседница Леры Кудрявцевой раскрыла секреты своей семьи, благодаря чему телезрители из первых уст смогут узнать, как Татьяна, сама того не желая, устроила личное счастье своей младшей сестры Натальи. Также телезрители узнают, какой секретный ингредиент в свой фирменный борщ добавляет мама фигуристки, как в семье проходит традиционный банный день и сколько часов в неделю чемпионка проводит в спортзале.
Одной из важнейших тем стало обсуждение детей знаменитой спортсменки: известная мама назовет причину, по которой старшая дочь Александра ушла из спорта и занялась музыкой, а также поделится мнением об увлечениях младшей Надежды лыжами, плаванием и фигурным катанием.
Приятным сюрпризом для Татьяны Навки стало появление в студии одного из самых близких людей — мамы, которую спортсменка считает ангелом-хранителем. Раиса Анатольевна призналась, какой момент в ее жизни стал самым страшным. А также она высказалась на одну из самых интригующих тем, однозначно ответив, довольна ли она своим высокопоставленным зятем.
Решилась ли Татьяна Навка открыть свой главный «Секрет на миллион»? Смотрите новый выпуск программы в субботу, 17 марта, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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