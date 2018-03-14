Крупнейший в истории Японии клад найден в огромном кувшине

В японской префектуре Сайтама найден крупный денежный клад. Находку поместили в хранилище культурных ценностей города Кумагая.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея, клад является крупнейшим в истории страны по количеству монет.
Клад обнаружили в ходе археологических раскопок времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV-XVI вв. ) в городе Хасуда. В крупном неповрежденном кувшине лежало 260 тысяч медных монет.
По мнению археологов, захоронение было сделано после XV века. Он считают, что хозяин клада пытался сохранить свое имущество в неспокойное время.
Клад обнаружили в ходе археологических раскопок времен средневековой Эпохи воюющих царств (вторая половина XV-XVI вв. ) в городе Хасуда. В крупном неповрежденном кувшине лежало 260 тысяч медных монет.
По мнению археологов, захоронение было сделано после XV века. Он считают, что хозяин клада пытался сохранить свое имущество в неспокойное время.
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