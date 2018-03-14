Самолет авиакомпании «Ямал» назвали в честь погибшего в Сирии летчика

Авиакомпания «Ямал» назвала один из своих самолетов именем Романа Филипова — погибшего в Сирии военного летчика, которому посмертно присвоено звание Героя России.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, «имя Героя России Романа Филипова присвоили воздушному судну Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89073».
Майор ВКС России Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Его штурмовик Су-25 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над зоной деэскалации «Идлиб» на севере Сирии. Летчик успел катапультироваться, а на земле принял неравный бой с террористами. Когда его окружили боевики, он подорвал себя гранатой.
Президент РФ Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.
Майор ВКС России Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Его штурмовик Су-25 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над зоной деэскалации «Идлиб» на севере Сирии. Летчик успел катапультироваться, а на земле принял неравный бой с террористами. Когда его окружили боевики, он подорвал себя гранатой.
Президент РФ Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.
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