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    Самолет авиакомпании «Ямал» назвали в честь погибшего в Сирии летчика

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    • Фото: правительство.янао.рф
    Самолет авиакомпании «Ямал» назвали в честь погибшего в Сирии летчика

    Самолет авиакомпании «Ямал» назвали в честь погибшего в Сирии летчика

    Самолет авиакомпании «Ямал» назвали в честь погибшего в Сирии летчика
  • Фото: правительство.янао.рф

    • Авиакомпания «Ямал» назвала один из своих самолетов именем Романа Филипова — погибшего в Сирии военного летчика, которому посмертно присвоено звание Героя России.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, «имя Героя России Романа Филипова присвоили воздушному судну Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89073».

    Майор ВКС России Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Его штурмовик Су-25 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над зоной деэскалации «Идлиб» на севере Сирии. Летчик успел катапультироваться, а на земле принял неравный бой с террористами. Когда его окружили боевики, он подорвал себя гранатой.

    смотретьОтец погибшего в Сирии летчика Филипова выступил с речью в Кремле
    Отец погибшего в Сирии летчика Филипова выступил с речью в Кремле
    Президент РФ Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.

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