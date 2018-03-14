ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    В рамках ПМЭФ-2018 пройдет специальный молодежный день

    комментировать

    В рамках ПМЭФ-2018 пройдет специальный молодежный день

    В рамках <nobr>ПМЭФ-2018</nobr> пройдет специальный молодежный день

    Третий день Петербургского международного экономического форума — 2018 будет посвящен молодежи. В его рамках пройдет Молодежный экономический форум, а также ряд других мероприятий для молодых специалистов.

    Советник президента РФ, руководитель программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков пояснил, что организовать специальный молодежный день было решено в целях исполнения поручения Владимира Путина об организации постоянно действующей молодежной платформы на базе ПМЭФ.

    Антон Кобяков: «Интеграция молодежи в работу ПМЭФ на постоянной основе способствует обмену опытом представителей разных сфер жизни, формированию доверия между поколениями, и в этом взаимодействии также отражается главная тема Форума — создание экономики доверия».

    Молодежный экономический форум пройдет 26 мая — в третий день работы ПМЭФ. Его организуют «Росконгресс» и Росмолодежь совместно с «Опорой России» и образовательным фондом «Талант и успех».

    Участники молодежного форума смогут обсудить ключевые экономические и политические вопросы, в том числе рассмотренные в рамках основной деловой программы ПМЭФ, с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными.

    В этот же день состоится сессия ЮНЕСКО, посвященная формированию активной позиции молодежи в отношении глобальных проблем человечества, форсайт-сессия «Тренды будущего: мир 2030» и церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодежных проектов «Моя страна — моя Россия».

    Новости по теме

    ПМЭФ-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru