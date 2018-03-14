В рамках ПМЭФ-2018 пройдет специальный молодежный день

Третий день Петербургского международного экономического форума — 2018 будет посвящен молодежи. В его рамках пройдет Молодежный экономический форум, а также ряд других мероприятий для молодых специалистов.
Советник президента РФ, руководитель программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков пояснил, что организовать специальный молодежный день было решено в целях исполнения поручения Владимира Путина об организации постоянно действующей молодежной платформы на базе ПМЭФ.
Антон Кобяков: «Интеграция молодежи в работу ПМЭФ на постоянной основе способствует обмену опытом представителей разных сфер жизни, формированию доверия между поколениями, и в этом взаимодействии также отражается главная тема Форума — создание экономики доверия».
Молодежный экономический форум пройдет 26 мая — в третий день работы ПМЭФ. Его организуют «Росконгресс» и Росмолодежь совместно с «Опорой России» и образовательным фондом «Талант и успех».
Участники молодежного форума смогут обсудить ключевые экономические и политические вопросы, в том числе рассмотренные в рамках основной деловой программы ПМЭФ, с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными.
В этот же день состоится сессия ЮНЕСКО, посвященная формированию активной позиции молодежи в отношении глобальных проблем человечества, форсайт-сессия «Тренды будущего: мир 2030» и церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодежных проектов «Моя страна — моя Россия».
Антон Кобяков: «Интеграция молодежи в работу ПМЭФ на постоянной основе способствует обмену опытом представителей разных сфер жизни, формированию доверия между поколениями, и в этом взаимодействии также отражается главная тема Форума — создание экономики доверия».
Молодежный экономический форум пройдет 26 мая — в третий день работы ПМЭФ. Его организуют «Росконгресс» и Росмолодежь совместно с «Опорой России» и образовательным фондом «Талант и успех».
Участники молодежного форума смогут обсудить ключевые экономические и политические вопросы, в том числе рассмотренные в рамках основной деловой программы ПМЭФ, с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными.
В этот же день состоится сессия ЮНЕСКО, посвященная формированию активной позиции молодежи в отношении глобальных проблем человечества, форсайт-сессия «Тренды будущего: мир 2030» и церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодежных проектов «Моя страна — моя Россия».
#ПМЭФ-2018: 26 мая 2018 года состоится Молодежный экономический форум https://t.co/BNDnuaEANg pic.twitter.com/EpZBFTuLRZ— ПМЭФ (@forumspbru) March 14, 2018
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