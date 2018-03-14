Телепроект «Однажды…» 17 марта, в субботу, посвятит новый выпуск народному артисту СССР, художественному руководителю МХТ имени А. П. Чехова и «Табакерки», эпохальному актеру театра и кино Олегу Табакову, ушедшему из жизни 12 марта.
Телеканал НТВ покажет одно из последних интервью, которое великий актер Олег Павлович Табаков дал авторскому проекту тележурналиста Сергея Майорова. В нем народный артист СССР подробно вспоминает свою жизнь, которая началась в Саратове в середине 30-х годов прошлого века. Телезрители смогут познакомиться с непростой историей его семьи, драма в которой разыгралась на фоне Великой Отечественной войны. Олег Павлович откровенно рассказывает о непростом расставании родителей и признается, что в детстве чувствовал физическую боль от «недостачи людей» за обеденным столом. Также он говорит о минутах, в которые понял, что матери больше нет рядом. Любимый миллионами зрителей актер делится своим пониманием любви и с особым удовольствием рассказывает о младшей дочери Марии.
Исключительный талант эпохи вспоминает свои первые заработки и объясняет, почему считает себя экономически независимым человеком. В беседе художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова объясняет, как смог достигнуть регулярных аншлагов в известном театре и вернуть ему былую славу, и утверждает, что собственноручно закрыл большее количество спектаклей, чем советская власть за всю историю существования.
Телезрители смогут увидеть и супругу артиста Марину Зудину, которая признается, почему никогда не просила влиятельного мужа о желанных ролях, вспоминает, когда он последний раз признавался ей в любви, и утверждает: Олег Павлович — сентиментальный, но строгий в чувствах человек. Актриса пересказывает реакцию окружающих на официальный брак с именитым актером и рассуждает о роли ребенка в отношениях мужчины и женщины.
Также в кадре появится сын от первого брака Антон, который приоткроет тайну продолжительного семейного конфликта, а младший сын Павел поведает об особенностях отношений с прославленным отцом и перескажет слова, которые часто слышал от него в телефонных разговорах.
В специальном выпуске примут участие знаменитые актеры Сергей Безруков, Евгений Миронов, Андрей Мягков, Евгений Писарев, а также известные актрисы Галина Волчек, Паулина Андреева. Все они расскажут уникальные и неповторимые истории, связанные с абсолютным феноменом отечественной культуры — Олегом Павловичем Табаковым.
Специальный выпуск программы «Однажды…» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 марта, в 16:20.
Исключительный талант эпохи вспоминает свои первые заработки и объясняет, почему считает себя экономически независимым человеком. В беседе художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова объясняет, как смог достигнуть регулярных аншлагов в известном театре и вернуть ему былую славу, и утверждает, что собственноручно закрыл большее количество спектаклей, чем советская власть за всю историю существования.
Телезрители смогут увидеть и супругу артиста Марину Зудину, которая признается, почему никогда не просила влиятельного мужа о желанных ролях, вспоминает, когда он последний раз признавался ей в любви, и утверждает: Олег Павлович — сентиментальный, но строгий в чувствах человек. Актриса пересказывает реакцию окружающих на официальный брак с именитым актером и рассуждает о роли ребенка в отношениях мужчины и женщины.
Также в кадре появится сын от первого брака Антон, который приоткроет тайну продолжительного семейного конфликта, а младший сын Павел поведает об особенностях отношений с прославленным отцом и перескажет слова, которые часто слышал от него в телефонных разговорах.
В специальном выпуске примут участие знаменитые актеры Сергей Безруков, Евгений Миронов, Андрей Мягков, Евгений Писарев, а также известные актрисы Галина Волчек, Паулина Андреева. Все они расскажут уникальные и неповторимые истории, связанные с абсолютным феноменом отечественной культуры — Олегом Павловичем Табаковым.
Специальный выпуск программы «Однажды…» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 марта, в 16:20.
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